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Deportes Limache evita resta de puntos tras dos denuncias de la Unidad de Control Financiero en su contra

El Tribunal de Disciplina desestimó los cuestionamientos ante problemas en la gestión del elenco de la región de Valparaíso.

Carlos Madariaga

Deportes Limache evita resta de puntos tras dos denuncias de la Unidad de Control Financiero en su contra

Deportes Limache evita resta de puntos tras dos denuncias de la Unidad de Control Financiero en su contra / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El mes pasado, Deportes Limache sufrió una denuncia por parte de la Unidad de Control Financiero por el pago atrasado, en 24 horas, de las cotizaciones previsionales del plantel correspondientes al mes de enero.

A eso se sumó otro cuestionamiento de la orgánica derivado del pago de IVA fuera del plazo legal establecido.

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Todas estas cuestiones podían significar una resta de puntos al hoy líder del fútbol chileno.

Sin embargo, el Tribunal de Disciplina de la ANFP desestimó, por la unanimidad de sus miembros, ambas denuncias.

En cuanto a las cotizaciones previsionales, Deportes Limache logró demostrar que se produjo una demora por una “causa no imputable” al club, apuntando a la falta de conectividad para procesar el pago.

“Concurre la eximente de fuerza mayor, al haberse acreditado, además, que el club denunciado actuó con diligencia al intentar pagar en tiempo y forma -con recursos disponibles al efecto-, y que al no ser ello posible lo hizo el día hábil inmediatamente siguiente”, se lee en el fallo.

En cuanto al pago del IVA, se desestimó también sanciones para Deportes Limache al apuntar que la denuncia de la Unidad de Control Financiero fue extemporánea.

“El cómputo del plazo de 20 días hábiles de que disponía la UCF para interponer la denuncia se inicia con la comisión de la infracción denunciada, consistente en la falta de pago de la obligación fiscal el día 20 de febrero. Así, los referidos veinte días vencieron el día viernes 20 de marzo de 2026 y la denuncia, en un hecho no discutido, fue interpuesta el día lunes 23 de marzo de 2026″, concluyó la instancia legal, con lo que los de la región de Valparaíso no sufrirán ningún tipo de castigo ante estas denuncias.

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