Javiera Mena revela los secretos de “Esquemas Juveniles”: desde letras “psicotóxicas” hasta una inédita sorpresa para el vinilo

A veinte años del lanzamiento de “Esquemas Juveniles”, Javiera Mena protagonizó un capítulo especial de Cuerdas al Aire, junto a Leo Honores, para un recorrido por el álbum canción por canción, repasando tanto sus aspectos técnicos como las historias personales.

Nacido en medio de la experimentación y con canciones que nacieron en su adolescencia, Javiera Mena explicó que el álbum fue compuesto íntegramente desde el computador, sin recurrir a instrumentos tradicionales. “Yo siempre digo que el instrumento que más domino es el mouse”, comentó, detallando que escribió cada nota utilizando programas como Fruity Loops, una metodología que marcó el sonido de uno de los discos más influyentes del pop chileno de los 2000.

Ese proceso estuvo directamente ligado a su formación en la escuela ProJazz. La artista recordó cómo aplicó conceptos de armonía e inversiones aprendidos durante sus estudios, utilizando acordes mayores séptima y recursos propios del jazz, además de reconocer la influencia de Carole King en el comienzo del álbum. “Trataba de ocupar todo lo que había ido aprendiendo en las composiciones del disco”, explicó al analizar la construcción armónica de las canciones.

La conversación también se detuvo en “Sol de Invierno”, tema que para Javiera Mena es ya parte del imaginario colectivo chileno. Recordó que esa canción impulsó su llegada a México incluso antes de contar con un videoclip, convirtiéndose en un retrato de una generación marcada por los encuentros en las plazas y una vida social previa a la masificación de internet.

Uno de los momentos más sinceros llegó al revisar la letra de “Casan”. Con la distancia de dos décadas, Javiera reconoció que algunos versos reflejan una intensidad emocional propia de la adolescencia. “Es medio psycho, la verdad... analizada hoy esta letra es medio obsesiva”, admitió, calificando la composición como “medio psycho tóxica” y reconociendo cómo ha cambiado su mirada sobre esas emociones.

Ve el capítulo aquí de “Cuerdas al aire” aquí:

La artista también explicó cómo nació su versión de “Yo no te pido la luna”, una reinterpretación que para muchos terminó reemplazando al clásico original en el imaginario de toda una generación. Según contó, decidió apropiarse del tema después de escucharlo durante un viaje en colectivo, buscando llevar una canción del Italo Disco hacia un terreno con armonías más complejas y un tratamiento musical mucho más sofisticado.

Entre las principales primicias de la entrevista apareció “Hambre”, el bonus track que únicamente formó parte de la edición japonesa de Esquemas Juveniles. Al enterarse de que la canción aún no está disponible en plataformas digitales, Javiera tomó una decisión en plena conversación: contactará al equipo encargado de la nueva edición en vinilo para incorporarla como parte del lanzamiento conmemorativo.

Sobre el esperado show en el Movistar Arena, Javiera adelantó que apostará por una propuesta completamente electrónica, evitando reemplazar los sonidos originales con una banda convencional. Su intención es recrear la experiencia sonora del disco de la forma más fiel posible, utilizando sintetizadores secuenciados, osciladores y efectos en vivo para mantener la esencia con la que fue concebido el álbum hace dos décadas. Las entradas las puedes adquirir a través de Puntoticker (pinchar acá).