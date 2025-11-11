Camila Nash rompe el silencio y cuenta todo sobre su quiebre con JC Rodríguez: “No estoy para perder el tiempo”

Durante este martes, El Internado traerá revelaciones que prometen generar conversación, con Camila Nash como protagonista al abordar por primera vez y en detalle su antigua relación con Julio César Rodríguez, vínculo que en 2018 acaparó la atención mediática.

La influencer aclarará uno de los rumores más comentados de esa época: el supuesto regalo que habría recibido del conductor de Contigo en la Mañana. “Ese salón de uñas lo puse con mis propios pesitos y esfuerzo, me parece una falta de respeto”, dirá en el programa.

Nash también relatará cómo comenzó la historia entre ambos. “Para el Festival de Chanco comenzamos a conversar, el coqueteo y sí, pasaron cosas”, recordará, antes de revelar que hubo un punto de quiebre.

“Llegó un momento en donde le dije que pusiéramos un límite, si no resulta, chao, porque yo no estoy para perder el tiempo, yo quiero formar una familia”, explicará.

Finalmente, al ser consultada por una posible exigencia de tener un hijo, precisará que nunca lo pidió directamente, pero sí dejó claro su deseo de una relación estable. Pese a que el romance terminó tras diez meses, cerrará señalando que “no tengo absolutamente nada malo que decir de él”.