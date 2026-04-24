Sinaka estalla contra marca que ironizó con filtración de sus videos íntimos: “¿Y si yo fuera mujer?”

La controversia en torno al cantante urbano Sinaka, nombre artístico de Matías Muñoz, sumó un nuevo capítulo luego de que el artista emplazara públicamente a la cadena Doggis por una pieza publicitaria que aludió a la difusión de sus videos íntimos.

El caso, que comenzó con la circulación masiva de registros de carácter sexual en redes sociales, ha reabierto el debate sobre los límites entre la viralización, el humor comercial y la exposición no consentida de la vida privada.

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Durante los últimos días, los videos se propagaron principalmente en plataformas como X y Telegram, generando una fuerte ola de comentarios y especulaciones.

En medio de la polémica, el pasado jueves, Sinaka decidió romper el silencio a través de sus historias de Instagram, donde optó por un tono irónico frente al episodio. “Esa persona que me quería perjudicar me tiró más para arriba”, señaló, aprovechando además la atención mediática para anunciar el lanzamiento del remix de uno de sus temas.

“Senda Salchichona”

Sin embargo, el foco cambió cuando la situación salió del terreno digital y llegó al marketing. Ya avanzada la polémica, Doggis difundió una publicidad en la que aparecía una figura similar al cantante, con el rostro censurado, sosteniendo un completo de gran tamaño bajo la frase “Senda Salchichona”, en una evidente alusión al contenido viralizado.

Fue entonces cuando el artista respondió con dureza. A través de sus redes sociales, cuestionó el tono de la campaña y la utilización indirecta de su imagen: “Se les va a la ctm su ética cuando se trata sobre alguien famoso”, escribió.

Más tarde, de acuerdo a The Clinic, profundizó el cuestionamiento con una frase que concentró gran parte de las reacciones en redes: “¿Y si yo fuera mujer?”.

La publicación, posteriormente eliminada, instaló una crítica más amplia sobre el tratamiento mediático de este tipo de casos.