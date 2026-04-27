“No tengo miedo de poner a los jóvenes; si están mejor, incluso por sobre jugadores de mayor peso, van a jugar”

Luego de tres partidos sin ganar, Unión Española dejó atrás su mala racha y se impuso por 2-0 a Deportes Santa Cruz en el Estadio Santa Laura, resultado que le permite acercarse nuevamente a los puestos de liguilla en la Primera B.

Tras el encuentro disputado en Independencia, el técnico de los hispanos, Ronald Fuentes, habló en conferencia de prensa y realizó una sincera autocrítica pese a haber retomado la senda del triunfo.

“El análisis es muy sencillo, no hicimos un buen partido, pero sí pudimos ganar. No estamos en función de lo que hemos trabajado, nos cuesta mucho generar fútbol, pero bueno, era importante ganar”, comenzó declarando.

“Ya lo he dicho, en esta categoría los partidos son muy cambiantes, muy difíciles, y dentro de eso hemos sido capaces el día de hoy de mantener el arco en cero. Eso nos permitió aprovechar las pocas oportunidades de gol que tuvimos, sobre todo el segundo tiempo, y nos pusimos con una ventaja que nos dio la tranquilidad para defender mejor", añadió.

En esa línea, el DT de Unión Española remarcó la importancia de mantener el arco en cero y destacó la sólida actuación del portero Julio Fierro. “Tuvimos una muy buena actuación individual de Julio, que nos dio esa seguridad en los momentos donde ellos fueron superiores. Y no solamente cuando fueron superiores, sino que también cuando tuvieron oportunidades claras. Tener un buen arquero también es importante", afirmó.

Ronald Fuentes también valoró el aporte de los futbolistas jóvenes, en medio de la serie de lesiones que ha afectado al equipo: “Ellos son parte del plantel, están trabajando para crecer como jugadores dentro de lo que nosotros necesitamos y de lo que les estamos tratando de enseñar”.

“Hoy le tocó a Tomás (Ovando), que es un gran definidor. (Cristóbal) Jaramillo, para su biotipo, le va a costar más en la categoría. Hoy le tocó sacrificarse más, pero es un jugador que tiene mucha profundidad en los pases. A Agustín (Nuñez) le costó un poquito más de el titular, pero también es importante que vaya aprendiendo que cuando va mejorando, lo van a marcar diferente", añadió.

Por último, el estratega de 56 años dejó un claro mensaje sobre la valoración que tiene de los canteranos del cuadro hispano. “No tengo problema en poner a los jugadores jóvenes, no tengo temor tampoco. Estamos contentos por ellos, por el primer gol de Ovando, lo hicieron de muy buena manera. Contamos con ellos y si van a estar en buenas condiciones por sobre, incluso jugadores que tienen más peso específico, no tengan dudas de que van a jugar", sentenció.