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Metro suspende tramo de Línea 2: estas son las estaciones sin funcionamiento hasta el momento

La empresa activó protocolos de emergencia.

Nelson Quiroz

18 de diciembre de 2025/LA CISTERNAFOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

18 de diciembre de 2025/LA CISTERNA FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Metro de Santiago informó durante la tarde de este viernes una interrupción parcial en la operación de la Línea 2 debido a la presencia de una persona en la vía.

A través de sus canales oficiales, la empresa señaló que el servicio se encuentra disponible únicamente entre las estaciones Lo Ovalle y Hospital El Pino, así como entre Franklin y Vespucio Norte.

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La emergencia mantiene suspendido el tramo comprendido entre Franklin y Lo Ovalle mientras equipos especializados trabajan en el procedimiento correspondiente.

Desde Metro indicaron que continuarán entregando actualizaciones sobre la situación y el restablecimiento del servicio a medida que avance la operación. Usuarios han reportado retrasos y aglomeraciones en estaciones afectadas por la contingencia.

Sin embargo, a las 17:32 horas la situación se actualizó con el cierre de cinco estaciones del tramo afectado.

Según informó Metro a través de sus canales oficiales, permanecen sin servicio las estaciones El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño.

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