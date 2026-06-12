Metro suspende tramo de Línea 2: estas son las estaciones sin funcionamiento hasta el momento
La empresa activó protocolos de emergencia.
Metro de Santiago informó durante la tarde de este viernes una interrupción parcial en la operación de la Línea 2 debido a la presencia de una persona en la vía.
A través de sus canales oficiales, la empresa señaló que el servicio se encuentra disponible únicamente entre las estaciones Lo Ovalle y Hospital El Pino, así como entre Franklin y Vespucio Norte.
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La emergencia mantiene suspendido el tramo comprendido entre Franklin y Lo Ovalle mientras equipos especializados trabajan en el procedimiento correspondiente.
Desde Metro indicaron que continuarán entregando actualizaciones sobre la situación y el restablecimiento del servicio a medida que avance la operación. Usuarios han reportado retrasos y aglomeraciones en estaciones afectadas por la contingencia.
Sin embargo, a las 17:32 horas la situación se actualizó con el cierre de cinco estaciones del tramo afectado.
Según informó Metro a través de sus canales oficiales, permanecen sin servicio las estaciones El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño.
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