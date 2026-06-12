Metro suspende tramo de Línea 2: estas son las estaciones sin funcionamiento hasta el momento

Metro de Santiago informó durante la tarde de este viernes una interrupción parcial en la operación de la Línea 2 debido a la presencia de una persona en la vía.

A través de sus canales oficiales, la empresa señaló que el servicio se encuentra disponible únicamente entre las estaciones Lo Ovalle y Hospital El Pino, así como entre Franklin y Vespucio Norte.

La emergencia mantiene suspendido el tramo comprendido entre Franklin y Lo Ovalle mientras equipos especializados trabajan en el procedimiento correspondiente.

Desde Metro indicaron que continuarán entregando actualizaciones sobre la situación y el restablecimiento del servicio a medida que avance la operación. Usuarios han reportado retrasos y aglomeraciones en estaciones afectadas por la contingencia.

17:20 hrs. 🔴 Servicio disponible en #L2 desde Lo Ovalle hasta Hospital el Pino y Franklin a Vespucio Norte, debido a persona en la vía. Seguiremos informando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 12, 2026

Sin embargo, a las 17:32 horas la situación se actualizó con el cierre de cinco estaciones del tramo afectado.

Según informó Metro a través de sus canales oficiales, permanecen sin servicio las estaciones El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño.