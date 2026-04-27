“Fue una situación límite”: la explicación de Esteban Andrada tras golpear a un rival en España y la sanción que arriesga / Instagram @rg690

El nombre de Esteban Andrada dio la vuelta al mundo luego de protagonizar, probablemente, la agresión del año en el fútbol mundial.

Todo luego que, en medio del desenlace del juego entre Zaragoza y Eibar por la segunda división de España, el trasandino fue protgonista.

Esto tras recibir una segunda tarjeta amarilla y, en vez de dejar la cancha, golpeó a Jorge Pulido con todo su puño derecho, desatando una riña generalizada.

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



INSÓLITO TODO. 😳🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

Horas después, Esteban Andrada intentó explicar la situación. “Estoy muy arrepentido, no es una buena imagen para el club y del profesional que soy. Solo he tenido una expulsión en mi carrera, pueden ver mi trayectoria. Fue una situación límite, me salí del contexto”, remarcó el ex Boca Juniors y que sonó para llegar a Colo Colo este año.

“No lo volvería a hacer, soy un profesional de hace muchos años. Pedirle disculpas a Jorge Pulido. Estoy para afrontar las consecuencias”, concluyó el portero de 35 años, que según lo indicado en España arriesga hasta 12 partidos de suspensión.

A cinco fechas del final del torneo, todo indica que su contrato en el Real Zaragoza no será renovado, pero el resto de los partidos que deba purgar tendrá que cumplirlos en el club que sea que lo contrate, aunque sea fuera del país ibérico.