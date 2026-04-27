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Una promesa del fútbol chileno parte al extranjero sin debutar en Primera: firmó contrato hasta 2030

Matías París, volante formado en O’Higgins y seleccionado de La Roja Sub 17, fichó por el Al Ain FC de Emiratos Árabes Unidos.

Bastián Lizama

Getty Images

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El joven volante chileno de 18 años, Matías Paris, dejó O’Higgins de Rancagua para convertirse en nuevo refuerzo del Al Ain FC de Emiratos Árabes Unidos.

El canterano celeste, que disputó el Mundial de Qatar 2025 junto a La Roja Sub 17, firmó contrato hasta 2030 y, en principio, se unirá a la categoría Sub 23 del equipo árabe.

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La noticia fue confirmada por el propio jugador a través de sus redes sociales, donde compartió una publicación de su agencia en la que entregaron los detalles de su nuevo contrato.

“El atleta ya está en Al Ain, donde firmó un contrato con el club hasta 2030 y comenzará su adaptación en el equipo Sub-23″, detalló la empresa que representa al futbolista.

Una vez estampada su firma, Paris, quien ni siquiera alcanzó a debutar en el primer equipo de O’Higgins, sumó de inmediato sus primeros minutos en Medio Oriente.

El mediocampista vio acción en la serie Sub 19 de Al Ain, participando en la victoria sobre Nottingham Forest en el International Tournament de la categoría que se disputa en Marruecos. Luego, también tuvo minutos frente a Boca Juniors, donde volvió a exhibir parte de sus cualidades.

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