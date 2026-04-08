Película de Michael Jackson cambió su final por presión judicial y gastó una millonaria suma

Cada vez falta menos para el estreno de la película biográfica de Michael Jackson, una de las más esperadas de este año y que mantiene expectantes a los fanáticos.

La cinta, que busca mostrar gran parte de la vida del ‘Rey del Pop’, despierta un sinfín de interrogantes por conocer qué se expondrá y qué quedará fuera.

En este sentido, recientemente se dio a conocer que el proyecto sufrió un giro importante en su recta final antes de su desembarco en las salas de cine

Lo que originalmente se perfilaba como un relato que no esquivaba las controversias legales del cantante, se transformó en una pieza que prioriza su legado musical.

Esta decisión, impulsada bajo presiones judiciales, no solo alteró el guion para dejar algunos pasajes fuera del montaje, sino que también significó una inversión considerable que no estaba prevista.

De manera concreta, se apuntó a modificar el final de la cinta. Los protagonistas, y equipo detrás de cámaras, tuvieron que regresar al set de rodaje durante 22 días adicionales para cumplir con este cambio.

Este movimiento, sumado a la reescritura de gran parte del tercer acto, provocó un incremento presupuestario de entre $10 y $15 millones de dólares, elevando la cifra final por encima de los $155 millones proyectados inicialmente.

De igual forma, según ha trascendido, estos gastos extraordinarios habrían sido cubiertos por el patrimonio de Michael Jackson, con un equipo legal que también figura como socio inversor en el filme.

El peso de los acuerdos legales

El motivo detrás de esta reestructuración narrativa radica en complicaciones legales. Inicialmente, el guion de John Logan contemplaba escenas crudas sobre las investigaciones en Neverland y las acusaciones de 1993.

Sin embargo, la existencia de una cláusula derivada de un acuerdo previo con Jordan Chandler (uno de los denunciantes) impide que su figura sea representada o mencionada en obras cinematográficas.

Ante esta restricción, los realizadores optaron por desechar el enfoque judicial. En lugar de cerrar la historia con la oscuridad de los tribunales, la película ahora culmina en el apogeo del artista: durante la emblemática gira Bad.

Ampliar

A pesar de que con esta decisión se evitaron juicios, el largometraje no ignora otros momentos complejos, como el accidente de 1984 durante la grabación de un comercial que le causó quemaduras severas y su posterior dependencia de analgésicos.

También explora la tensa dinámica con su padre, Joe Jackson, interpretado por Colman Domingo.

El productor Graham King ha dejado entrever que el volumen de material generado es tan vasto que la versión original superaba las tres horas y media.

Esto abre la puerta a que el 30% del contenido descartado pueda servir de base para futuras secuelas.

Bajo el título de Michael, la película tiene agendado su estreno para el próximo 23 de abril en los cines chilenos.