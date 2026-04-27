VIDEO. Periodista chilena presentó su libro, no llegó nadie, pero dejó una potente reflexión: “Es frustrante, pero...”

La comunicadora aprovechó este momento para dejar un mensaje motivador en sus redes sociales.

Felipe Romo

Periodista chilena presentó su libro, no llegó nadie, pero dejó una potente reflexión: “Es frustrante, pero...”

La periodista Daniela Ginestar estrenó su libro “Quiérete Mucho”, donde aborda distintos tópicos sobre la autopercepción personal y lo que enfrentan muchas personas en el mundo actual. Sin embargo, vivió un incómodo momento.

Durante el lanzamiento de su escrito, sólo asistieron dos personas a la ceremonia, algo que fue abordado por la comunicadora en sus redes sociales con una potente reflexión.

Hoy fui a presentar mi libro y no llegó nadie. ¿Es frustrante? Si, ¿Da pena? Si. Pero a lo que voy con este mensaje no es un ‘pobrecita de mí’, si no para mostrar que la vida no es una secuencia de éxitos”, comenzó diciendo.

Ginestar continuó su mensaje diciendo que “quería mostrar esto, para que vean que uno también tiene días así”, y que “algunos me dicen que como creadora de contenido te sale todo bien”.

Hoy en día las redes sociales está lleno de gente que te dice que todo es perfecto. Eso es justamente de lo que hablo en mi libro, por eso en un minuto pensé en mostrar a las pocas que vinieron desde atrás”, agregó.

La comunicadora cerró su mensaje publicitando su libro, que se puede adquirir en las distintas librerías de Chile como Zig-Zag, Antártica Librería Lolita, entre otros.

