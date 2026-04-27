Azul Azul vive horas clave en torno a su futuro, considerando que este martes se resolverá quién será el reemplazante de Michael Clark.

Sin embargo, en el marco de la expectativa por la Junta de Accionistas, y en el año en que el cuadro universitario laico comienza a preparar la celebración de su centenario, un flanco se abre en torno a la casa de estudios.

Cuando Azul Azul se hizo cargo del equipo de fútbol, firmó un “Convenio de Autorización de Símbolos Distintivos“, válido hasta 2052 como parte de la concesión que le permite a la sociedad anónima dirigir el club.

“La Universidad de Chile es la única y exclusiva propietaria de su nombre o denominación, ‘Universidad de Chile’, teniendo como Símbolos Distintivos el diseño de la letra “U”, la figura del búho o chuncho, y las Marcas Registradas a su nombre, así como de todas las demás acepciones, diseños o figuras que constituyan derivaciones del nombre, símbolos o marcas registradas, propiedad que la Sociedad reconoce explícitamente. Respecto de las marcas y dominio que actualmente contienen el nombre o símbolos de la Universidad de Chile y que no están registradas a su nombre, la Universidad entiende que su utilización por Azul Azul S.A. se ampara en el presente acuerdo"“, parte consignando el escrito.

Sin embargo, en contrario a lo anterior, según información de ADN Deportes, la sociedad anónima que rige a la U de Chile ingresó 30 solicitudes ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

De todas ellas, hay 20 con marcas ya registradas, entre las cuales se encuentran “Azul Azul”, “Estadio Azul, o ”La U Un Sentimiento".

“Al registrarla, el titular obtiene la garantía de exclusividad para su explotación en todo el país, impidiendo que terceros usen su signo para afectar su prestigio o inducir error al público“, explicó al respecto, en diálogo con ADN Deportes, el director de INAPI, Esteban Figueroa.

Eso sí, hay registros que se encuentran aún en trámite, algunos de ellos con uso de emblemas y símbolos que estarían siendo cuestionado por la Universidad de Chile, poniendo en peligro el contrato de concesión.

“Nuestro sistema contempla un período de oposición, donde cualquier posible afectado puede presentar argumentos si es que considera que no cumple los requisitos o afecta contra sus derechos”, complementó Esteban Figueroa en ADN Deportes, apuntando a un debate que puede generar aún más líos en Azul Azul.

Algunos de los símbolos que Azul Azul intentó inscribir

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