“La gente ha decidido ignorar las acusaciones”: Director de ‘Leaving Neverland’ cuestiona el impacto de la película ‘Michael’

Tras una larga espera cargada de incertidumbre y muchas expectativas, esta semana finalmente se estrenó la película biográfica de Michael Jackson.

El filme ha despertado una tensa división entre los críticos y el público. Por una parte, los expertos cuestionan la falta de polémicas que rodearon al ‘Rey del Pop’, calificando la producción como un “blanqueamiento”.

En tanto, los fanáticos que ya pudieron ver el largometraje han expresado su emoción, quedando conformes por la manera en la que muestran y enaltecen la historia del popular artista.

Bajo este escenario, el director del aclamado documental Leaving Neverland (2019), Dan Reed, lanzó una dura crítica contra la cinta dirigida por Antoine Fuqua.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Reed cuestionó la autenticidad de la biopic y la postura de la audiencia ante la omisión de episodios controversiales.

El cineasta, que ha dedicado años a documentar los testimonios contra el cantante, se mostró incrédulo ante el enfoque de la producción respaldada por el patrimonio de Jackson.

Según el cineasta, es imposible construir un relato fiel a la realidad dejando fuera los episodios más oscuros de la vida del cantante.

“¿Cómo puedes contar una historia auténtica sobre Michael Jackson sin mencionar nunca el hecho de que fue seriamente acusado de ser un abusador de menores?”, cuestionó Reed.

“Simplemente no lo veo. A la gente no le importa que fuera un abusador de menores. Literalmente, a la gente simplemente no le importa”, enfatizó.

Comparaciones y cuestionamientos

Dan fue incluso más allá en sus declaraciones, comparando la gravedad de las acusaciones contra ‘MJ’ con figuras delictivas de alto perfil y criticando la comodidad con la que el público consume este tipo de producciones.

“Creo que mucha gente simplemente aceptará cualquier duda que pueda tener y dirá: ‘Bueno, es una gran película musical’, ignorando por completo el hecho de que este tipo era peor que Jeffrey Epstein“, sentenció.

Asimismo, Reed respondió a las insinuaciones de Fuqua, quien en promociones previas sugirió que las demandas contra Jackson podrían haber tenido motivaciones económicas.

El hombre detrás de Leaving Neverland calificó de irónico que se acuse de “buscadores de oro” a las víctimas cuando, a su juicio, quienes están lucrando son el patrimonio del cantante y el equipo detrás de la película.

Respecto a los protagonistas de su documental, Wade Robson y James Safechuck, el director aclaró que ellos “nunca ganaron ni un centavo con sus acusaciones”, recordando que sus procesos legales contra las productoras de Michael siguen vigentes y tienen fijada una fecha de juicio para este año.