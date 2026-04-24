¿Qué fue de Bubbles? El paradero actual del chimpancé de Michael Jackson tras su aparición digital en el cine

La película de Michael Jackson sigue dando mucho de qué hablar en su semana de estreno, con muchas polémicas pero también con varias aristas llamativas para los fanáticos.

En este sentido, uno de los puntos que no pasó desapercibido fue la aparición de Bubbles, el chimpancé que el ‘Rey del Pop’ tuvo como mascota.

Lo primero a tener en cuenta es que Lionsgate, y los respectivos cineastas encargados, optaron por representarlo mediante Imágenes Generadas por Computadora (CGI), descartando el uso de animales reales, algo valorado por PETA.

Además, desde la compañía hicieron hincapié en separar la narrativa del filme y la ética. “Esta representación se basa simplemente en hechos históricos y no pretende ser un respaldo”, comentaron a Variety.

En la misma línea, contaron dónde está y cómo se encuentra el verdadero primate que acompañó por años a ‘MJ’, hasta su etapa adulta: “Ha estado viviendo una vida pacífica en el santuario Center for Great Apes durante más de 20 años”.

Un icono de la cultura pop ya retirado

Rescatado por Jackson de un centro de investigación en Texas durante los años 80, Bubbles no solo vivió en la mansión de Encino y en el rancho Neverland, sino que se convirtió en una estrella internacional, viajando por el mundo y compartiendo con autoridades internacionales.

No obstante, llegó un momento en que su realidad biológica se impuso a lo tierno y anecdótico. Comenzó a mostrar comportamientos más agresivos, naturales de su especie, lo que motivo su traslado definitivo a un refugio especializado.

Desde 2005, el primate reside en el Center for Great Apes de Wauchula, Florida. Hoy tiene 43 años, lo que lo convierte en un simio anciano. Pero ya puede disfrutar de paz y tranquilidad, alejado de los focos del mundo del espectáculo.

El día a día en el santuario

A pesar del paso del tiempo, el vínculo de la familia Jackson con el chimpancé se mantiene a través del apoyo financiero para su cuidado.

Patti Ragan, fundadora del santuario, describe a un Bubbles muy distinto al “bebé de cara rosada” que el público recuerda.

Con un peso aproximado de 84 kilos (185 libras), es actualmente el líder de un grupo de cinco chimpancés, donde ejerce un rol protector con los más jóvenes.

“Es un chico muy, muy dulce. La gente todavía lo imagina como ese pequeño bebé lindo, pero ahora es un chico grande. Vive con un grupo de cinco y estamos introduciendo a algunos jóvenes en ese grupo ahora mismo. Bubbles ayudó a criar a dos bebés cuando llegó aquí”, comentó Ragan.

Pese a su jerarquía, los cuidadores notan el paso de la edad. Relatan que se mueve con más lentitud, prefiere las siestas prolongadas y disfruta de una dieta rica en frutas y vegetales.

Entre sus pasatiempos más curiosos destaca su gusto por las mochilas con velcro, las cuales utiliza para transportar sus tesoros por el recinto.