Black Inmobiliario 2026 en Chile: estas son las mejores ofertas en departamentos

La Cámara de Comercio de Santiago alista los últimos detalles del Black Inmobiliario 2026, iniciativa que busca acercar a los clientes la oportunidad de poder optar a propiedades y ofertas especiales.

Casas, departamentos o proyectos inmobiliarios son algunos de los bienes que se podrán encontrar. Todo esto, en base a las búsquedas los usuarios conforme a sus necesidades e intereses.

¿Qué ofertas trae el Black Inmobiliario 2026 y a qué precio puedo comprar una casa?

Las empresas inmobiliarias afiliadas al evento presentarán distintos métodos para adquirir una propiedad que involucra descuentos, bonos y alternativas de financiamiento especiales.

Respecto a los valores de estos inmuebles, se pueden encontrar con precios a partir de las 1.580 UF, dependiendo de la zona geográfica y sus condiciones.

Así también, se pueden encontrar proyectos en espera de construcción o de entrega inmediata.

¿Qué empresas participarán del Black Inmobiliario 2026 y cómo comprar una propiedad?

En cuanto a los entidades bancarias asociadas al evento se encuentran las principales cadenas del país con Banco Itaú, Banco de Chile y Banco Estado.

Respecto a las empresas inmobiliarias, destacan Imagina, Sinergia, CFL, Exacono o RVC.

El Black Inmobiliario 2026 tiene comenzó este lunes 27 de abril, y estará activo hasta el miércoles 29 del mencionado mes. Para participar, sólo deberás crear una cuenta el sitio web oficial del evento.