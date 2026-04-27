El emotivo momento que vivió Pedro Pascal tras recibir gran ovación en México: “Soy viejito...”

Pedro Pascal vivirá el gran salto hacia la pantalla grande con su personaje de Din Djarin en “The Mandalorian and Grogu”, que llegará a los cines el próximo 22 de mayo.

El actor chileno estuvo presente en México para promocionar la película durante el evento de CCXP, donde se mostró un adelanto exclusivo del filme.

Durante su ingreso al escenario, recibió una increíble ovación por parte del público local, algo que emocionó al interprete del “Mandaloriano” hasta las lágrimas.

“Soy viejito. Pasa muy fácil. Son las películas que yo vi cuando chico y son las cosas que me criaron, realmente, que inventaron todos mis sueños”, dijo Pascal en agradecimiento.

El actor chileno comentó sus sensaciones sobre formar parte del universo de “Star Wars”, y poder llevar esta exitosa serie al cine.

“Ser parte de esto y compartirlo con ustedes, que lo vean en una pantalla grande, que tengan esa experiencia y que sean parte de eso... Es un sueño que nunca me lo voy a quitar", cerró.