“Ustedes a mí no me conocen”: Raquel Argandoña estalla por biografía no autorizada
La comunicadora reconoció que consultó con abogados para tomar acciones legales.
Raquel Argandoña se fue en picada con dos periodistas que están escribiendo una biografía no autorizada sobre ella. Se trata de Fanny Mazuela y Paulina Latrach.
En el último episodio de Only Friends, contó que, tras su participación en un programa de televisión, dos comunicadoras se le acercaron para conversar con ella y pedirle la autorización para escribir un libro sobre su vida.
Ante ello, Argandoña respondió tajantemente. “En buena o en mala no me parece, porque ustedes a mí no me conocen, no conocen ni a dónde nací ni quiénes fueron mis papás ni nada. No sé por qué van a engañar a la gente”, comentó.
La comunicadora detalló que anteriormente había recibido en tres o cuatro ocasiones a las periodistas para entrevistas, pero nunca tuvieron mayor relación.
De hecho, confesó que anteriormente había recibido propuestas de profesionales de “renombre” para una biografía, las cuales también declinó.
“En mi vida, si yo no la escribo, creo que nadie puede escribir algo mío. No tengo nada que ocultar, pero si yo no hablo, no creo que otra persona tenga el derecho”, continuó Argandoña.
Por último, reconoció que consultó con abogados la posibilidad de tomar acciones legales, pero que fue descartado.
