“Ustedes a mí no me conocen”: Raquel Argandoña estalla por biografía no autorizada

La comunicadora reconoció que consultó con abogados para tomar acciones legales.

Sebastián Escares

Raquel Argandoña se fue en picada con dos periodistas que están escribiendo una biografía no autorizada sobre ella. Se trata de Fanny Mazuela y Paulina Latrach.

En el último episodio de Only Friends, contó que, tras su participación en un programa de televisión, dos comunicadoras se le acercaron para conversar con ella y pedirle la autorización para escribir un libro sobre su vida.

Ante ello, Argandoña respondió tajantemente. “En buena o en mala no me parece, porque ustedes a mí no me conocen, no conocen ni a dónde nací ni quiénes fueron mis papás ni nada. No sé por qué van a engañar a la gente”, comentó.

La comunicadora detalló que anteriormente había recibido en tres o cuatro ocasiones a las periodistas para entrevistas, pero nunca tuvieron mayor relación.

De hecho, confesó que anteriormente había recibido propuestas de profesionales de “renombre” para una biografía, las cuales también declinó.

En mi vida, si yo no la escribo, creo que nadie puede escribir algo mío. No tengo nada que ocultar, pero si yo no hablo, no creo que otra persona tenga el derecho”, continuó Argandoña.

Por último, reconoció que consultó con abogados la posibilidad de tomar acciones legales, pero que fue descartado.

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

