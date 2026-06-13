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Alemania - Curazao: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

La selección dirigida por Julian Nagelsmann enfrentará a la debutante en el partido inaugural del Grupo E de la Copa del Mundo.

Nicolás Lara Córdova

Alemania - Curazao: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Alemania - Curazao: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf

La cuarta jornada de encuentros en el Mundial 2026 tendrá como protagonistas a Alemania y Curazao, quienes abrirán la primera fecha del Grupo E de la Copa del Mundo.

La selección dirigida por Julian Nagelsmann buscará reponerse de los fracasos vividos en Rusia 2018 y Catar 2022, donde no lograron clasificar a los octavos de final en ambas competencias.

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Curazao, en tanto, debutará en una Copa del Mundo en esta edición, por lo que buscará sorprender a la selección cuatro veces campeona del mundo.

¿Cuándo y a qué hora juega Alemania - Curazao por el Mundial 2026?

El partido entre Alemania y Curazao, válido por la primera fecha del Grupo E, se disputa este domingo 14 de junio a las 13:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Houston, estadio de la ciudad de Houston, Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Alemania - Curazao?

En Chile, el encuentro solo podrá seguirse en televisión por cable. La transmisión de este partido estará a cargo de DSports y los servicios de streaming de DGO y Paramount+, disponibles previo pago de suscripción.

Además, el partido podrá seguirse vía online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.

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