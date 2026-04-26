;

“Te voy a pescar y sacar la ct...”: filtran la amenaza de la pareja de Antonella Ríos a Sergio Rojas

La relación profesional y personal entre los excompañeros de trabajo se quebró por completo.

Sebastián Escares

“Te voy a pescar y sacar la ct...”: filtran la amenaza de la pareja de Antonella Ríos a Sergio Rojas

El cruce de declaraciones entre Antonella Ríos y Sergio Rojas parecen no acabar. El quiebre de los comunicadores se produjo luego de que la actriz fue despedida de Zona Latina y acusó a Rojas de haber ideado un plan en su contra para sacarla de la pantalla.

Antonella Ríos fue invitada a Primer Plano, en donde contó que se sintió traicionada por parte de su excompañero de trabajo. Ante ello, Sergio Rojas le contestó por Instagram con una fuerte indirecta: “Yo soy malo y el pololito no paga la pensión”.

Revisa también:

ADN

Ante ello, la propia Antonella Ríos le respondió con todo por la misma red social. "Me expusiste y me vendiste primero. Me trataste como loca. Hablaste de mi salud mental en la tele con el argumento FALSO que eres mi amigo. Los amigos se respetan. No se venden por un reel, lanzó la actriz.

“Te vendes de buena gente y das vuelta todo. No me obligues a exponerte porque sales perdiendo y la gente sabrá quién eres”, agregó Antonella Ríos en una historia que borró minutos más tarde.

La fuerte amenaza de la pareja de Antonella Ríos a Sergio Rojas

Justo antes de que la publicación de Ríos fuera borrada, el portal de farándula Infama capturó un comentario de la pareja de la actriz, el cual también fue borrado a los pocos minutos.

“Perro ql, te voy a pescar y sacar la ctm, con mi mujer no”, se lee en la imagen publicada por el sitio antes citado.

Por su parte, el periodista Sergio Rojas aún no se ha pronunciado ante los dichos emitidos en su contra.

ADN

Infama - captura de pantalla

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad