“Te voy a pescar y sacar la ct...”: filtran la amenaza de la pareja de Antonella Ríos a Sergio Rojas

El cruce de declaraciones entre Antonella Ríos y Sergio Rojas parecen no acabar. El quiebre de los comunicadores se produjo luego de que la actriz fue despedida de Zona Latina y acusó a Rojas de haber ideado un plan en su contra para sacarla de la pantalla.

Antonella Ríos fue invitada a Primer Plano, en donde contó que se sintió traicionada por parte de su excompañero de trabajo. Ante ello, Sergio Rojas le contestó por Instagram con una fuerte indirecta: “Yo soy malo y el pololito no paga la pensión”.

Ante ello, la propia Antonella Ríos le respondió con todo por la misma red social. "Me expusiste y me vendiste primero. Me trataste como loca. Hablaste de mi salud mental en la tele con el argumento FALSO que eres mi amigo. Los amigos se respetan. No se venden por un reel“, lanzó la actriz.

“Te vendes de buena gente y das vuelta todo. No me obligues a exponerte porque sales perdiendo y la gente sabrá quién eres”, agregó Antonella Ríos en una historia que borró minutos más tarde.

La fuerte amenaza de la pareja de Antonella Ríos a Sergio Rojas

Justo antes de que la publicación de Ríos fuera borrada, el portal de farándula Infama capturó un comentario de la pareja de la actriz, el cual también fue borrado a los pocos minutos.

“Perro ql, te voy a pescar y sacar la ctm, con mi mujer no”, se lee en la imagen publicada por el sitio antes citado.

Por su parte, el periodista Sergio Rojas aún no se ha pronunciado ante los dichos emitidos en su contra.