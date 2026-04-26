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Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 26 de abril, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla tres duelos por la Liga de Primera, otros tres de la Primera B y cuatro más por la Segunda División.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 26 de abril, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 26 de abril, y quién transmite? / Daniel Pino/UnoNoticias

Hoy, domingo 26 de abril, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla diez partidos.

Tres de estos encuentros cerrarán la undécima fecha de la Liga de Primera, tres más por la novena jornada de la Primera B y otros cuatro juegos por la quinta fecha de la Segunda División.

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Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 26 de abril arrancará a las 12:30 horas, en el estadio Municipal de Recoleta, donde Deportes Recoleta se medirá ante Deportes Antofagasta. Manuel Vergara será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

Tras ello, a contar de las 15:00 horas, Cobreloa enfrentará a San Luis de Quillota en el Zorros del Desierto de Calama. Francisco Soriano será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El último juego se disputará a las 20:00 horas, en el Santa Laura, donde Unión Española enfrentará a Deportes Santa Cruz, con arbitraje de Cristián Droguett y que será transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2026

La Primera División comenzará su actividad a contar de las 12:30 horas, en el estadio La Portada, lugar en que Deportes La Serena jugará ante Huachipato, con arbitraje de Fernando Véjar y transmisión transmisión de TNT Sports Premium.

Tras ello, a las 15:00 horas, en el Ester Roa Rebolledo, Universidad de Concepción recibirá a Colo Colo. José Cabero será el juez del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

El último encuentro de la jornada se desarrollará desde las 17:30 horas, en Sausalito, donde Everton jugará ante Cobresal, con arbitraje de Héctor Jona y transmisión de TNT Sports Premium.

Segunda División

La tercera categoría en importancia del fútbol chileno comenzará su acción a las 15:00 horas, en el Municipal de Rengo, donde Real San Joaquín se medirá ante Brujas de Salamanca, con arbitraje de Brenda Cisternas.

Luego, a contar de las 16:00 horas, habrá dos juegos en simultáneo. Uno será en el Fiscal Tucapel Bustamante, donde Deportes Linares jugará ante Santiago Morning. Oscar Ávila será el juez del juego.

El otro se desarrollará en el estadio Jorge Silva, lugar en que Colchagua enfrentará a Deportes Rengo, con abitraje de Agustín Valenzuela.

El último juego del día se disputará desde las 18:00 horas, en el Nicolás Chahuán de La Calera, donde Atlético Colina se medirá ante Concon National. Matías Valenzuela será el árbitro del cotejo. Ninguno de estos encuentros tendrá transmisión de TV.

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