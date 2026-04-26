“Si hacemos bien la pega, el desarrollo urbano es un atajo poderoso contra la desigualdad”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, afirmó que el desarrollo urbano es “un atajo para la desigualdad” y que pavimentar una calle o construir un parque tiene un impacto directo en la vida de las personas.

Lo dijo en el tercer episodio de “No es una casa”, el programa de conversaciones de ADN y Déficit Cero, conducido por Sebastián Bowen, su director ejecutivo, donde repasó su trayectoria política, su paso por una población de Peñalolén y su visión sobre la ciudad como herramienta de justicia social.

La convicción de Orrego, dice, se originó a fines de los ochenta, cuando se fue a vivir a La Faena, en Peñalolén, mientras era estudiante universitario. Lo que encontró, explicó, marcó su forma de entender la política.

“Si yo no puedo llegar a la Católica sin embarrarme, qué pasa con la gente que no puede llegar limpia a su trabajo”, recordó. Desde entonces, las veredas se convirtieron en su obsesión: no como detalle técnico, sino como expresión de dignidad, seguridad e inclusión.

Esa experiencia también le dejó una lección metodológica que aplica hasta hoy. “Le digo a mi equipo que debe ir a terreno. Otra cosa es ver los ratones y escuchar la indignación de tus vecinos. Escucharlo activa tu cerebro y activa tu estado de urgencia”, afirmó, subrayando que la gestión urbana no se puede hacer desde un escritorio. “La cabeza piensa donde están los pies”.

Ciudad, desigualdad y largo plazo

Orrego planteó una tesis sobre el rol de la ciudad en la desigualdad chilena. Para él, el desarrollo urbano no es una consecuencia del desarrollo social: es su condición. Pavimentar, construir parques, mejorar el transporte público, garantizar veredas transitables: todo eso, dijo, tiene un impacto directo y medible en la vida de las personas.

En la conversación con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, Orrego contó su experiencia. “En las pegas que me ha tocado tener, tú ves el impacto de lo que estás haciendo. Cuando pavimentas una calle, haces un parque o un polideportivo, le cambias la vida a las personas”, dijo.

“La desigualdad de la sociedad es muy profunda y requiere políticas públicas de largo plazo, pero el desarrollo urbano es un atajo para cerrar la desigualdad. En cuatro años puedes hacer la diferencia, quizás no para todos. Si hacemos la pega bien, puedes cambiarle la vida a las personas”, agregó.

Política, populismo y fe del carbonero

La conversación también abordó el momento político actual. Orrego identificó las “tres P” —post verdad, polarización y populismo— como la principal amenaza para sostener ese tipo de políticas serias de largo plazo.

“Basta que tergiverses la verdad repitiendo una mentira suficientes veces”, advirtió. “No es fácil destruir esa triada de la mala política”, reconoció.

El capítulo completo de “No es una casa” con Claudio Orrego ya está disponible en el canal de YouTube de Déficit Cero y en el Spotify de No es una casa.