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Hasta en un 30%: por este motivo la guerra en Irán podría encarecer las relaciones sexuales en el mundo

El conflicto en Medio Oriente podría terminar afectado la vida íntima de las personas.

Sebastián Escares

Hasta en un 30%: por este motivo la guerra en Irán podría encarecer las relaciones sexuales en el mundo

Hasta en un 30%: por este motivo la guerra en Irán podría encarecer las relaciones sexuales en el mundo / Getty Images

El conflicto bélico en Medio Oriente está generando consecuencias inesperadas en la economía global, llegando incluso a la intimidad de los hogares.

Karex Bhd, uno de los mayores fabricante de preservativos del mundo, anunció que los precios de sus condones podrían aumentar entre un 20% y un 30% debido a las graves interrupciones en la cadena de suministro provocadas por la guerra en Irán.

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La compañía malasia, responsable de fabricar más de 5.000 millones de condones al año, según datos de The Guardian, y proveedora clave de gigantes como Durex y Trojan, explicó que el panorama logístico se ha vuelto insostenible tras el estallido de las hostilidades a finales de febrero.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el programa nuclear iraní ha tenido como respuesta un control sobre el estrecho de Ormuz. Este punto es vital para el comercio mundial, ya que por allí transita el 20% del suministro global de petróleo. El bloqueo y las tensiones en esta vía no solo han disparado el precio de los combustibles, sino que han duplicado los tiempos de transporte marítimo.

Aumento de costos

Goh Miah Kiat, director ejecutivo de Karex, señaló a Reuters que la empresa se ha visto forzada a traspasar el aumento de costos a los consumidores finales. Prácticamente todos los insumos de fabricación han subido de precio desde febrero:

  • Materias primas: El caucho sintético y el nitrilo.
  • Lubricantes: Aceite de silicona.
  • Embalaje: Papel de aluminio y materiales de empaque.

A esto se suma un fenómeno paradójico: mientras la logística falla, la demanda mundial de condones ha subido un 30% este año, lo que pone una presión adicional. “Estamos viendo muchos más preservativos en los barcos que aún no han llegado a su destino, pero que son muy necesarios”, comentó el director ejecutivo de Karex.

De todos modos, comentó que la compañía aún cuenta con suficiente suministro para los próximos meses y que están en busca de maneras para mejorar su producción.

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