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VIDEO. Lucero se reivindica en la U y se gana a los hinchas: “El fútbol es así, a veces no tiene explicación”

“Prefiero tener la presión y disfrutar de estar en un club grande, a que le dé lo mismo a todos si juego o no”, dijo el “Gato” tras definir el Clásico Universitario.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El Clásico Universitario fue para Universidad de Chile, que ante 45.000 personas en el Estadio Nacional se hizo fuerte y volvió a los triunfos tras dos complejas fechas.

El héroe de los azules fue quien más esperaban, pero que no había aparecido hasta ahora: Juan Martín Lucero, quien tras el partido conversó con TNT Sports y dejó un mensaje luego de los difíciles primeros meses que vivió en el CDA.

“Muy feliz por el triunfo. Creo que hicimos un gran partido, dejamos todo en la cancha y se notó el compromiso de este grupo. Obviamente, yo como delantero necesitaba mucho el gol, vivo de esto”, señaló de entrada el “Gato”.

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El fútbol es así, son momentos, rachas, que a veces no tienen mucha explicación. Creo que estoy pagando no haber jugado el último semestre en Fortaleza ni haber hecho pretemporada, pero sé que me voy a poner bien, porque soy fuerte mentalmente. Esto es un gran puntapié inicial”, agregó sobre su irregular arranque de temporada.

Además, se refirió a lo duro que han sido las críticas por parte de los hinchas. “Prefiero tener la presión y disfrutar de estar en un club grande, a que le dé lo mismo a todos si juego o no. Me gusta convivir con estos desafíos. Lo que pasó, pasó; de acá para adelante”, cerró Lucero.

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