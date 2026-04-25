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FOTOS. Hinchas de O’Higgins fueron atacados tras triunfo ante Ñublense: un herido debió ser llevado de emergencia al hospital

Buses y furgones con familias rancagüinas fueron apedreados en la carretera, dejando varias personas con lesiones.

Javier Catalán

Fotos: @JavierLimardo

Fotos: @JavierLimardo

Lo que parecía ser un fin de semana glorioso para los hinchas de O’Higgins, que se desplazaron en masa hasta Chillán para el triunfo de su equipo por 2-0 ante Ñublense, terminó de la peor forma.

Y es que, tras salir del estadio Nelson Oyarzún para dirigirse hacia sus hogares, buses y furgones con familias rancagüinas fueron apedreados por hinchas del cuadro rival, en una imagen bastante repudiable.

Según reportó el periodista Javier Limardo a través de su cuenta de X, hubo varios lesionados por el ataque e incluso uno de ellos tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital de San Carlos.

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El resto de los afectados también acudió al recinto asistencial, donde se reportaron diversas contusiones y lesiones leves en decenas de hinchas.

Fotos compartidas por el propio comunicador dejan ver buses con los vidrios completamente reventados, tanto en los laterales como en la parte trasera del vehículo.

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