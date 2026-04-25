El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió públicamente al ataque ocurrido durante la cena de corresponsales en Casa Blanca, luego de ser evacuado de emergencia junto a la primera dama.

En un mensaje posterior desde Washington, el mandatario calificó el episodio como “muy inesperado”, pero destacó la rápida reacción del Servicio Secreto y las fuerzas de seguridad, asegurando que el atacante fue reducido y detenido en el lugar.

🚨 MAJOR BREAKING: Trump was just rushed off stage at the White House Correspondents’ Dinner.



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Developing. pic.twitter.com/bGU4NgjR5R — Brian Allen (@allenanalysis) April 26, 2026

“En cierto modo, fue algo muy hermoso, algo muy hermoso de ver: un hombre arremetió contra un control de seguridad armado con múltiples armas, y fue abatido por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto, quienes actuaron con gran rapidez”, expuso.

Además, confirmó que un agente resultó herido por un disparo a corta distancia, aunque se encuentra fuera de riesgo gracias al uso de un chaleco antibalas. “Hablé con él, está de buen ánimo”, afirmó.

En su declaración, el mandatario también anunció la difusión de registros audiovisuales del ataque “por transparencia”, subrayando tanto la violencia del hecho como la rápida respuesta policial. Al mismo tiempo, aprovechó de insistir en la necesidad de reforzar la seguridad en este tipo de eventos, planteando incluso la construcción de un salón más protegido para futuras actividades oficiales.

Pese a la gravedad del episodio, Trump llamó a la unidad política y social. “Debemos resolver nuestras diferencias de forma pacífica”, señaló, destacando que la velada, centrada en la libertad de expresión, logró reunir a representantes de distintos sectores. Asimismo, confirmó que el evento será reprogramado en los próximos 30 días: “No vamos a dejar que nadie interrumpa nuestra sociedad”, concluyó.