El Sevilla de los chilenos volvió a perder en La Liga de España y sigue metido en la zona de descenso a Segunda División. Esta vez, el resultado duele más que nunca, ya que se trató de una remontada en el último minuto del partido.

Gabriel Suazo fue titular y capitán de los nervionenses y, como pocas veces, se vio totalmente superado por la situación del equipo. En diálogo con el equipo de comunicaciones del club, el ex Colo Colo declaró con lágrimas en los ojos, aunque con una mentalidad positiva, recordando incluso una campaña con los albos en la que vivió algo similar.

“El fútbol es demasiado injusto. Cuando nosotros intentamos remontar un resultado nos dan tres minutos (de descuento) y cuando nos dan el resultado a nosotros dan nueve. Son cosas que uno no se explica, pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que controlamos”, comenzó diciendo el seleccionado nacional.

“Sinceramente, creo que hoy dejamos la vida en el campo, esa es la sensación, jugando bien por momentos y peor en otros, pero tenemos que seguir. Nos duele, tengo un nudo en la garganta... te lo juro. Yo no soy de acá, pero lo siento como si lo fuera y me duele muchísimo”, agregó, con la voz temblorosa.

Al ser consultado sobre cómo se levanta un plantel luego de este tipo de derrotas, apeló a su experiencia: “Levantando a los compañeros. Siempre me he caracterizado por ser una persona resiliente, sobre todo en los momentos malos. Me tocó vivirlo con el equipo de mis amores y aquí estoy, orgulloso de estar acá pese al momento. Por eso voy a dejar la piel y contagiar ese sentimiento a cada compañero”, cerró Gabriel Suazo.