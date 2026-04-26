El periodista de Radio Aconcagua, Eugenio Cornejo, denunció haber recibido amenazas luego de la difusión de un video en redes sociales atribuido a Alejandro Santamaría, dirigente vinculado al ámbito agrícola.

El hecho se produjo tras una entrevista realizada al delegado presidencial provincial de San Felipe, Sebastián Caldera, recogió el medio Canal9.

En el registro, que posteriormente fue eliminado, pero posteado por AconcaguaNews, Santamaría no menciona directamente al periodista, pero hace referencia a un “periodista radial” y cuestiona el contenido de la entrevista.

En el video, señala: “Cuando usted sale de la radio, vuelve al mundo real y ahí hay secuestros y hay homicidios”, además de mencionar la posibilidad de contactar reos.

En tanto, el citado medio señaló que Eugenio Cornejo confirmó que presentó una denuncia ante Carabineros por lo ocurrido.

En la misma línea, Santamaría indicó que sus declaraciones correspondían a una advertencia y reconoció haber actuado de forma inapropiada. También señaló que evalúa acciones legales.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, informó que tomó contacto con el periodista y que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio de Seguridad.

Desde la Delegación Provincial de San Felipe señalaron que el contenido del video fue puesto en conocimiento de las autoridades.

La Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) emitió una declaración pública en la que rechazó el contenido del video y manifestó su respaldo al periodista. En el documento, indicaron: “Las amenazas —explícitas o veladas— contra comunicadores son inaceptables”.