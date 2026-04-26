;

VIDEO. “Hay secuestros y homicidios”: denuncian amenazas contra periodista radial tras entrevista en San Felipe

El video, luego eliminado, motivó una denuncia y activó medidas desde autoridades.

ADN Radio

CAPTURA

CAPTURA

El periodista de Radio Aconcagua, Eugenio Cornejo, denunció haber recibido amenazas luego de la difusión de un video en redes sociales atribuido a Alejandro Santamaría, dirigente vinculado al ámbito agrícola.

El hecho se produjo tras una entrevista realizada al delegado presidencial provincial de San Felipe, Sebastián Caldera, recogió el medio Canal9.

Revisa también

ADN

En el registro, que posteriormente fue eliminado, pero posteado por AconcaguaNews, Santamaría no menciona directamente al periodista, pero hace referencia a un “periodista radial” y cuestiona el contenido de la entrevista.

En el video, señala: “Cuando usted sale de la radio, vuelve al mundo real y ahí hay secuestros y hay homicidios”, además de mencionar la posibilidad de contactar reos.

En tanto, el citado medio señaló que Eugenio Cornejo confirmó que presentó una denuncia ante Carabineros por lo ocurrido.

En la misma línea, Santamaría indicó que sus declaraciones correspondían a una advertencia y reconoció haber actuado de forma inapropiada. También señaló que evalúa acciones legales.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, informó que tomó contacto con el periodista y que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio de Seguridad.

Desde la Delegación Provincial de San Felipe señalaron que el contenido del video fue puesto en conocimiento de las autoridades.

La Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) emitió una declaración pública en la que rechazó el contenido del video y manifestó su respaldo al periodista. En el documento, indicaron: “Las amenazas —explícitas o veladas— contra comunicadores son inaceptables”.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad