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Crisis total en el Sevilla de los chilenos: derrota en los descuentos con el descenso cerca

El equipo “Andaluz” cayó ante Osasuna en la última jugada del partido y no levanta cabeza.

Felipe Romo

Crisis total en el Sevilla de los chilenos: derrota en los descuentos con el descenso cerca

Alexis Sánchez y Gabriel Suazo atraviesan un complejo momento en el fútbol español, ya que el Sevilla volvió a caer esta vez como visitante ante el Osasuna y no logra escapar de los puestos de descenso.

El lateral ex Colo Colo fue titular por la banda izquierda, mientras que el “Niño Maravilla” estuvo en el banco de suplentes y no sumó minutos.

El equipo “Andaluz” partió en ventaja con un gol de Neil Maupay en los 69 minutos y parecía indicar que podrían sacar el resultado adelante. Sin embargo, todo cambió en los últimos diez minutos del partido.

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En el 80´cayó el empate con un tanto de Raúl García que fue un duro golpe al equipo que dirige Luis Garcia.

Sevilla se defendió como pudo de los ataques del elenco local, pero terminó sucumbiendo en el último minuto del partido con un gol de Alejandro Catena en el 90+9´.

Con esta nueva derrota el equipo de los chilenos se mantiene en el puesto 18° de LaLiga con 34 puntos en puestos de descenso. Sin embargo, solo los separa una unidad de la salvación.

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