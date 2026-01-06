Acusó a reconocido actor de “Machos”: Mariana Derderian entregó crudos detalles de episodio de abuso laboral

Fue invitada al podcast de Javiera Quiroga, “Más que titulares”. Y ahí, Mariana Derderian lanzó una revelación que generó gran sorpresa.

La actriz desclasificó el abuso laboral que sufrió el año 2015, mientras estaba embarazada, que terminó con una denuncia contra una reconocida productora.

“Trataron de que renunciaras a tu fuero maternal. Y tú defendiste con toda tu fuerza el derecho a trabajar y ser mamá”, le señaló la animadora del espacio.

Y ella contestó: “Es que si hay algo que me da rabia es la injusticia. O sea si tenemos un irrenunciable fuero maternal en qué parte del planeta tu te enfrentas a un señor como Pablo Díaz. Y yo se lo dije en su cara, le dije: ‘Yo voy a hablar de ti toda mi vida’. Entonces si a ti te dicen: ‘Oye la Mariana. Sí’ porque lo primero te lo estoy diciendo a ti y a eso que te digan, súmale una infinidad de cosas peores porque seguro que se van a quedar corto".

El abuso que vivió Mariana Derderian

Así, la intérprete se refirió a la acción legal que la enfrentó con DDRIO TV, productora del actor de “Machos” Pablo Díaz y el director Alex Bowen.

Y agregó que “yo no estoy pidiendo un favor, estoy haciendo que se cumpla la ley. ¿O sea en qué minuto tengo que pedir que se cumpla la ley?”.

Tras esto, Derderian relató otra situación respecto al mismo hecho, pero en TVN. “En esos años, la primera directora, Carmen Gloria López, me dice, TVN es responsable de la empresa que contrata. Entonces yo voy y le digo (a ella): ‘Oye sabes qué tú subcontrataste una empresa que no quiere cumplir la ley’ y ella me dice: ‘Hazme una wishlist (lista de deseos) de las 10 cosas que a ti te gustaría que te pasaran’”.

“No te voy a hacer una wishlist, lo único que te voy a pedir es que cumplas la ley y no te estoy pidiendo un favor. Aquí la que está haciendo mal las cosas eres tú, avalando esa situación y siendo la primera mujer presidenta en TVN. No te da vergüenza”, la encaró.