;

Ben Brereton no pierde la fe de jugar un Mundial con Chile: “El futuro se ve muy prometedor”

“Ahora en el equipo chileno tenemos muchos jóvenes; hay muchos talentos emergentes”, dijo el delantero chileno-inglés.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / JAVIER TORRES

Si hay un jugador que ha rendido en la selección chilena, a pesar de la crisis en la que está inmersa, ese es Ben Brereton, quien ha anotado 10 goles con La Roja desde su debut en 2021.

El chileno-inglés conversó recientemente con Sky Sports, donde se refirió a sus experiencias defendiendo la camiseta nacional y también abordó el futuro de Chile con optimismo.

Cada vez que voy a la selección de Chile, lo disfruto mucho. El apoyo que recibimos en el país es increíble. Fue un momento notable cuando me llamaron por primera vez. Y el cariño que he recibido de los hinchas ha sido asombroso, sobre todo después de marcar algunos goles y jugar muchos partidos con el equipo nacional”, comenzó diciendo el delantero.

Revisa también:

ADN

Estoy feliz de ser parte de la selección de Chile y de hacer que mi familia se sienta orgullosa, tanto los que viven en ese país como los que están acá en Inglaterra. Eso es algo realmente importante para mí”, continuó.

En la misma línea, el actual jugador del Derby County afirmó que “estoy muy contento de haber tomado la decisión de jugar por Chile, porque las experiencias que he vivido con la selección han sido increíbles. He aprendido muchísimo allí. Cada vez que me llaman, es genial ir y espero que me convoquen muchas veces más”.

Además, también dejó una reflexión sobre el complejo momento deportivo que atraviesa La Roja. “Está claro que no nos clasificamos para el Mundial esta vez, lo cual nos decepcionó muchísimo. Pero eso solo nos motivará a seguir adelante. Ahora en el equipo chileno tenemos muchos jóvenes, hay muchos talentos emergentes. Estamos trabajando en ello y el futuro se ve muy prometedor”, cerró Ben Brereton.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad