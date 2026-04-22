Ben Brereton no pierde la fe de jugar un Mundial con Chile: “El futuro se ve muy prometedor”

Si hay un jugador que ha rendido en la selección chilena, a pesar de la crisis en la que está inmersa, ese es Ben Brereton, quien ha anotado 10 goles con La Roja desde su debut en 2021.

El chileno-inglés conversó recientemente con Sky Sports, donde se refirió a sus experiencias defendiendo la camiseta nacional y también abordó el futuro de Chile con optimismo.

“Cada vez que voy a la selección de Chile, lo disfruto mucho. El apoyo que recibimos en el país es increíble. Fue un momento notable cuando me llamaron por primera vez. Y el cariño que he recibido de los hinchas ha sido asombroso, sobre todo después de marcar algunos goles y jugar muchos partidos con el equipo nacional”, comenzó diciendo el delantero.

“Estoy feliz de ser parte de la selección de Chile y de hacer que mi familia se sienta orgullosa, tanto los que viven en ese país como los que están acá en Inglaterra. Eso es algo realmente importante para mí”, continuó.

En la misma línea, el actual jugador del Derby County afirmó que “estoy muy contento de haber tomado la decisión de jugar por Chile, porque las experiencias que he vivido con la selección han sido increíbles. He aprendido muchísimo allí. Cada vez que me llaman, es genial ir y espero que me convoquen muchas veces más”.

Además, también dejó una reflexión sobre el complejo momento deportivo que atraviesa La Roja. “Está claro que no nos clasificamos para el Mundial esta vez, lo cual nos decepcionó muchísimo. Pero eso solo nos motivará a seguir adelante. Ahora en el equipo chileno tenemos muchos jóvenes, hay muchos talentos emergentes. Estamos trabajando en ello y el futuro se ve muy prometedor”, cerró Ben Brereton.