Este domingo, Esteban Paredes consiguió el primer triunfo de su carrera como entrenador, en lo que fue el 3-1 de Santiago Morning sobre Deportes Linares por la quinta fecha de la Segunda División Profesional.

El exdelantero de Colo Colo conversó con ADN Deportes tras la victoria, donde celebró el resultado, pero también se refirió al presente de los albos, ante la opción de que Aníbal Mosa compre una mayor parte de las acciones de Blanco y Negro.

“Estoy contento, nunca voy a olvidar el 26 de abril, pero esto es todo de los chicos, que hoy jugaron un partido extraordinario. Mis felicitaciones para ellos”, comenzó señalando el ahora DT sobre el triunfo del “Chago”.

La opción de control total de Mosa y su sueño en el club

Al ser consultado por la posibilidad de que el actual presidente amplíe su poder en Blanco y Negro, comentó: “Desde que lo conozco, creo que es lo mejor para el club, más allá de quedarse con el mayor porcentaje. Yo siempre vi que ponía dinero para que el club saliera adelante. No me parece raro que lo haga. Es su forma”.

“Creo que, de una vez por todas, Colo Colo tiene que tomar nuevos aires; debe tener un estadio más hermoso que el que tiene, una infraestructura acorde a lo que es el club. Me parece que es el camino viable para que Colo Colo crezca y pueda jugar todos los años la Copa Libertadores, que es lo que quiere la gente”, agregó.

Además, aseguró que una de sus metas como entrenador es dirigir al “Cacique”. “Obviamente tengo que tener mucha más experiencia, abocándome a lo que es esto de seguir entrenando, ver fútbol y la táctica. Claramente, es un sueño llegar a la banca de Colo Colo”, cerró Paredes.