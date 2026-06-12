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FOTO. “Sus mensajes han sido un verdadero abrazo en estos momentos”: conocido periodista de Mega se desahogó en redes tras ser desvinculado

El comunicador se había unido al matinal de la señal televisiva hace poco menos de un año.

Nicolás Lara Córdova

“Sus mensajes han sido un verdadero abrazo en estos momentos”: conocido periodista de Mega se desahogó en redes tras ser desvinculado

Este viernes, Mega desvinculó a un conocido reportero de Mucho Gusto, quien se había integrado al programa hace poco menos de un año.

Se trata del periodista César Antonio Campos, quien utilizó sus redes sociales para desahogarse y despedirse de sus compañeros.

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"Hoy se cierra una nueva etapa de mi vida profesional. Después de un año en @muchogustomatinal, llegó el momento de despedirme de un lugar que me entregó valiosas oportunidades de aprendizaje, crecimiento y desarrollo", comentó.

“Fue un período intenso, lleno de desafíos que me permitieron poner a prueba mis capacidades, adaptarme a nuevos escenarios y seguir creciendo tanto en lo profesional como en lo personal”, reflexionó.

En su publicación, César Antonio Campos también agradeció la confianza depositada en él y las experiencias que vivió durante su paso por el programa de Mega, además de dedicar palabras de despedida a sus compañeros.

“Gracias también a quienes me han escrito durante estas horas para entregarme su cariño y apoyo; sus mensajes han sido un verdadero abrazo en estos momentos”, reconoció.

"Hoy toca mirar hacia adelante. Los cambios nunca son fáciles, pero también son una invitación a reinventarse, abrir nuevas puertas y confiar en que vienen nuevos desafíos y oportunidades“, agregó.

"Me voy agradecido por lo vivido, por haberme permitido entrar en sus hogares cada mañana y esperanzado por todo lo que está por venir“, cerró.

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