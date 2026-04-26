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Oficial: Palestino anuncia la llegada de su nuevo DT

El elenco “Árabe” confirmó a Guillermo Farré como su nuevo director técnico para 2026.

Felipe Romo

Oficial: Palestino anuncia la llegada de su nuevo DT

Oficial: Palestino anuncia la llegada de su nuevo DT / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Palestino se movió rápidamente en el mercado para encontrar un reemplazante de Cristián “Nona” Muñoz, que dejó su cargo como DT tras caer ante Deportes Concepción.

El equipo tricolor hizo oficial la llega del director técnico argentino Guillermo Farré, quien arriba tras su corto paso por Aldosivi en el fútbol trasandino.

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“El entrenador argentino de 45 años viene de dirigir a Aldosivi, Sporting Cristal y Belgrano”, publicó el club en su comunicado.

Farré tendrá un complejo inicio en su etapa como técnico de Palestino, ya que el próximo 29 de abril deberá recibir a Gremio por Copa Sudamericana.

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