Violento asalto en Quinta Normal: mujer fue lanzada al suelo y arrastrada por los delincuentes

Dos hombres fueron detenidos por Carabineros tras ser acusados de participar en un violento asalto que afectó a una mujer de 62 años en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió el pasado miércoles en calle Catedral, donde la víctima fue abordada por un sujeto que descendió desde un vehículo.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la mujer fue agredida, derribada y arrastrada por el delincuente, quien logró sustraerle su cartera con dinero, documentos personales y tarjetas bancarias.

Tras recibir la denuncia, personal policial inició diligencias para identificar a los responsables.

Horas después, un automóvil que coincidía con las características entregadas por la víctima fue fiscalizado en las cercanías de la estación Metro Gruta de Lourdes.

Durante el procedimiento, Carabineros detuvo a los dos ocupantes del vehículo y recuperó la cartera robada junto con las tarjetas de la afectada. Sin embargo, el hallazgo no terminó ahí.

En la revisión del automóvil también se encontraron cuchillos, herramientas presuntamente utilizadas para cometer robos, además de teléfonos celulares y una tablet que podrían estar relacionados con otros delitos, antecedentes que serán investigados.