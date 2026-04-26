Colo Colo volvió a los triunfos este domingo tras vencer como visitante a Universidad de Concepción y escalar nuevamente a la cima de la Liga de Primera, igualando a Deportes Limache.

En conferencia de prensa, Fernando Ortiz valoró el triunfo de sus dirigidos, dedicando palabras especiales al regreso goleador de sus delanteros y al gran debut de Gabriel Maureira.

“Es un detalle no menor resaltar que conviertan los dos ‘9’ que tenemos. Insistimos incluso en el momento predominante del rival, que merecidamente en el segundo tiempo obtuvo el empate. Nos llevamos una victoria merecida en el final y seguimos en el lugar que queremos estar”, comenzó señalando el “Tano” sobre Maximiliano Romero y Javier Correa.

Al ser consultado sobre la situación en el arco, el DT explicó que “Gabi, junto a Eduardo, ha tenido una muy buena semana para tener la oportunidad de estar hoy. Me incliné por Gabriel porque creo que en este tipo de partidos podían resaltar más sus características, y funcionó en muchos sentidos. Él está preparado para estar en el arco de Colo Colo”.

“En el segundo tiempo, el exceso de confianza nos llevó a tomar decisiones erróneas y el rival, desde el minuto 45, empezó a presionar más arriba, y eso lo notamos. No deja de ser fútbol, el rival también juega. Pero al final nos llevamos un buen resultado”, cerró Ortiz sobre el partido en Collao.