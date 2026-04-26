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FOTOS. La dura partida que enluta a todo Coquimbo: “Llegó el momento que siempre pedí que no llegara”

A través de sus redes sociales, Diego “Mono” Sánchez confirmó la triste muerte de su abuela.

Javier Catalán

Foto: @diego13_sanchez

Foto: @diego13_sanchez

Una lamentable pérdida enluta a Coquimbo Unido y, especialmente, a Diego “Mono” Sánchez y su entorno familiar.

A través de sus redes sociales, el arquero de los “Piratas” confirmó el fallecimiento de su abuela María, a quien quería profundamente, y así lo expresó en un emotivo mensaje.

“Llegó el momento que siempre pedí que no llegara. Qué difícil se me hace tratar de resumir el amor, los momentos y las vivencias hermosas a tu lado, Mami María. No te imaginas cuánto me duele tu partida. Este dolor en el pecho sabía que estaba cerca de llegar, pero nunca se está preparado”, señaló el guardameta en su cuenta de Instagram.

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“Ya no sé qué escribir, mamita. Solo me deja un poco de alegría saber que disfrutaste mucho de mis triunfos estos últimos años, que no te perdiste ni un partido esperando celebrar”, agregó el futbolista.

Coquimbo Unido, como institución, también quiso acompañar a su jugador en este difícil momento y le dedicó un mensaje en redes sociales.

“Te abrazamos, ‘Monito’ querido. ¡Todo Coquimbo contigo! Siempre con el cariño, Fuerza y Coraje Pirata, Diego”, escribieron desde el club.

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