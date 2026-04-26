Anuncian cierre de tienda de Sodimac en Chile: ¿Hasta cuándo dura la liquidación final?

En los últimos días se confirmó el cierre de uno de los locales que tiene Homecenter Sodimac en Chile.

Las personas que llegan hasta la tienda se han encontrado con un cartel justo en la entrada, donde se anuncia la noticia.

“Estimados clientes: Nuestra tienda de Quinta Vergara cerrará sus puertas”, es parte de lo que dice el comunicado, donde también se invita a visitar las otras tres locaciones que tiene la empresa en Viña del Mar.

A través de las redes sociales, uno de los trabajadores del espacio explicó que las razones para bajar la cortina son meramente administrativas y que existe un rumor, no confirmado, de un nuevo espacio a futuro.

@simonhumc, el creador de contenido que dio detalles del proceso, mencionó que hay remate de productos y descuentos de hasta un 50%. Las opciones se concentran en ítems de exhibición y todo se extenderá hasta este jueves 30 de abril .

En un segundo registro lanzó una aclaración importante para todos aquellos que quieran ir y dar una vuelta por los pasillos de la sala.

“Me urge explicarles algo. En la tienda todos los productos están a precio normal. Habiendo dicho eso, hay una zona de liquidación donde pueden encontrar los productos con descuentos”, comentó.

“Estos productos salen desde la bodega directamente al público y, por lo general, no duran mucho tiempo. Hay que estar esperando. Esta aclaración es para no generar falsas expectativas”, sumó.