Comienzan a regir las 42 horas laborales: todo lo que debes saber de la segunda disminución (y cuándo es la última) / Agencia Uno

Este domingo 26 de abril comenzó a regir la segunda rebaja gradual en el marco de la Ley de 40 Horas. Así, la jornada laboral se disminuyó en 120 minutos para todas las y los trabajadores cuya relación laboral se encuentra íntegramente regulada por el Código del Trabajo.

La ley 21.561 fijó la disminución en tres etapas: la primera entró en vigencia el 26 de abril de 2024, bajando la jornada de 45 a 44 horas. La segunda, vigente desde ahora, hace el cambio ya mencionado. La tercera y última se aplicará el 26 de abril de 2028, cuando la jornada alcanzará las 40 horas semanales definitivas de forma obligatoria.

Revisa a continuación los detalles más importantes.

¿Cómo se distribuyen las dos horas menos en la jornada laboral?

De acuerdo con el dictamen ORD. N°253/21 de la Dirección del Trabajo (DT), la implementación de la jornada reducida debe ser una disminución real y efectiva del tiempo laboral, fomentando el entendimiento entre las partes.

Hay espacio para pactar fórmulas flexibles, como salir antes ciertos días o redistribuir la jornada semanal. Eso sí, si no hay consenso, la normativa prohíbe fragmentar el tiempo en breves minutos diarios y exige que la rebaja se aplique de forma íntegra al finalizar el turno.

En jornadas de 5 días, se debe restar una hora completa al término de la jornada en 2 días distintos. Por su parte, en regímenes de 6 días, habrá que recortar 50 minutos en dos jornadas y los 20 minutos restantes en una tercera.

¿Puede bajar mi sueldo al trabajar menos horas?

El Ministerio del Trabajo es categórico: con la aplicación de la nueva normativa, en ningún caso puede significar una disminución de remuneraciones para los trabajadores beneficiarios.

“Menos horas no es menos sueldo. Si te pagan menos, te están vulnerando un derecho”, explicó a ADN.cl La abogada laboral Cristina Melo(@abogada.cristinamelo en Instagram).

¿Qué pasa con las horas extra?

De acuerdo con la información oficial, las horas extraordinarias deben cancelarse con un incremento del 50% sobre el valor del salario pactado para el horario habitual.

La Ley de 40 horas también abrió la posibilidad de acordar por escrito que estas horas se compensen por días adicionales de feriados. En dicho caso se podrán pactar hasta cinco jornadas hábiles de descanso adicional al año.

¿El tiempo de colación cuenta para cumplir la reducción?

No. Según la autoridad, la normativa del horario de colación no se modifica con esta ley, manteniéndose un mínimo de 30 minutos que no forma parte de la jornada laboral.

¿A quiénes no aplica el cambio de las 42 horas?

La normativa no aplica a trabajadores a honorarios, a contrata ni a funcionarios públicos, quienes se rigen por estatutos distintos.

¿Qué pasa si la empresa no cumple con el cambio obligatorio?

El empleador que no respete la normativa laboral se expone a multas administrativas por parte de la DT. Para consultas, se puede llamar al 600 450 4000 o entrar al sitio web www.dt.gob.cl y hacer clic en el banner “Denuncia materias de 40 horas”.

¿Pueden las empresas ir más lejos y bajar a 40 horas desde ya?

Nada impide que las empresas que lo deseen implementen desde ya jornadas más cortas con 40 horas, adelantándose al calendario oficial. De hecho, esto ya se podía hacer en abril de 2024.

En este último caso, incluso será posible desplegar la jornada 4x3 (4 días de trabajo y 3 días de descanso), siempre que exista un acuerdo entre las partes.