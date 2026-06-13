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Trágico incendio en campamento de Antofagasta deja un niño fallecido y 49 damnificados

El siniestro destruyó nueve viviendas en el campamento Mujeres Unidas y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. La ausencia de grifos en el sector dificultó las labores de control del fuego.

Verónica Villalobos

Trágico incendio en campamento de Antofagasta deja un niño fallecido y 49 damnificados

Santiago

Una tragedia golpeó a la ciudad de Antofagasta luego que un incendio registrado durante la tarde del viernes en el campamento Mujeres Unidas dejara como saldo un menor de edad fallecido y 49 personas damnificadas.

El siniestro se produjo en el sector de Santa Rosa de Huara con Juvenal Morla y consumió por completo nueve viviendas, mientras que otras cuatro resultaron dañadas por la acción de las llamas y el trabajo de extinción realizado por los equipos de emergencia.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Bomberos, entre los afectados se encuentran 19 menores de edad. Durante las labores de búsqueda, personal de emergencia encontró sin vida a un niño que había sido reportado como desaparecido en medio del incendio.

Las tareas para contener el avance del fuego se vieron complejizadas debido a que el campamento no cuenta con red de grifos, lo que obligó a los voluntarios a desplegar maniobras especiales para abastecerse de agua.

Mientras las familias afectadas reciben apoyo y asistencia, equipos especializados realizan peritajes para establecer el origen y las circunstancias que provocaron el incendio.

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