Milei endurece postura por Malvinas y reabre tensión con Reino Unido: “Fueron, son y siempre serán argentinas”

La disputa por las Islas Malvinas volvió a escalar este fin de semana tras un cruce de declaraciones entre Argentina y el Reino Unido, en un contexto marcado por versiones sobre un eventual cambio en la postura de Estados Unidos.

El presidente argentino, Javier Milei, reforzó el histórico reclamo de su país con un mensaje en redes sociales publicado la tarde de este sábado.

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“Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”, escribió el mandatario. Sus dichos se suman a la postura oficial del gobierno, que volvió a rechazar la posición británica sobre la soberanía del archipiélago.

Según medios argentinos, la controversia se intensificó luego de que se conociera un informe que indica que Donald Trump estaría evaluando retirar el respaldo diplomático a Reino Unido en este conflicto, en medio de tensiones por desacuerdos internacionales. Aunque no hay confirmación oficial, el escenario generó rápidas reacciones en ambas partes.

Desde la Cancillería argentina, el ministro Pablo Quirno cuestionó el argumento británico basado en la autodeterminación de los habitantes de las islas. “Se trata de una situación colonial que persiste desde el siglo XIX”, sostuvo, insistiendo en que la disputa debe resolverse mediante negociaciones bilaterales.

LAS MALVINAS FUERON, SON Y SIEMPRE SERÁN ARGENTINAS.

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Por su parte, el gobierno británico reiteró que la soberanía de las islas, a las que denomina Falklands, “reside en el Reino Unido” y defendió el derecho de los isleños a decidir su estatus. La posición fue respaldada por autoridades de Londres, que insistieron en que no habrá cambios en su política.

El diferendo por las Malvinas, que enfrenta a ambos países desde hace décadas y que derivó en la guerra de 1982, suma así un nuevo capítulo en medio de un escenario internacional más incierto.

Mientras Argentina insiste en retomar el diálogo, Reino Unido mantiene su negativa, consolidando un conflicto que sigue sin solución a la vista.