El “truco” chileno de WhatsApp que se está usando para saber los datos del Mundial 2026 en segundos

Con millones de personas preparándose para seguir la transmisión de los partidos del Mundial 2026 desde sus hogares u oficinas, la tecnología local busca posicionarse como el compañero ideal de la jornada.

En ese contexto, la startup chilena Vambe presentó oficialmente PandaGol, un asistente virtual gratuito basado en Inteligencia Artificial que opera directamente a través de WhatsApp.

A diferencia de las aplicaciones tradicionales que requieren descargas y almacenamiento en el teléfono, esta herramienta permite a los usuarios resolver dudas futbolísticas mediante una conversación natural por chat.

Los fanáticos pueden consultar de manera inmediata los horarios de los partidos, resultados en tiempo real, estadísticas de las 48 selecciones participantes, antecedentes históricos de los torneos y detalles de las sedes.

Además de la cobertura deportiva, PandaGol cuenta con funciones específicas de asistencia al viajero para quienes se encuentren en México, una de las sedes del torneo.

La IA entrega recomendaciones personalizadas sobre transporte local, gastronomía, hospedaje, farmacias, clima y panoramas turísticos en las ciudades sedes.

“La mayoría de los fanáticos no necesita descargar una nueva aplicación para seguir el Mundial. Ya tienen WhatsApp. Por eso decidimos llevar la experiencia ahí, permitiendo que cualquier persona pueda consultar información de manera rápida y natural”, explica Diego Chahuán, fundador y CTO de Vambe.

Según detallaron desde la startup, la tecnología detrás de PandaGol no corresponde a un chatbot rígido de opciones múltiples, sino a un agente conversacional capaz de mantener el contexto de la charla y profundizar en los temas de interés del usuario.

La firma nacional ya cuenta con experiencia previa en eventos masivos de alta convocatoria, tras haber desarrollado los asistentes virtuales de la Maratón de Santiago 2026, el Chile Open 2026, el México Open 2026 y el Gran Premio de México de Fórmula 1 en 2025.

El asistente de IA estará operativo durante los 39 días de competencia del torneo mundialista. La herramienta es completamente gratuita, ofrece soporte en tres idiomas (español, inglés y portugués) y se puede activar enviando un mensaje directo al número internacional +52 56 2395 9831 o mediante el escaneo de sus códigos QR oficiales.