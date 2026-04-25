Alarma en Washington: evacúan de emergencia a Trump y Melania durante cena de corresponsales de la Casa Blanca
Hasta ahora no hay información oficial sobre las causas del incidente.
La mesa principal de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca fue evacuada la noche de este sábado en Washington, en un hecho que involucró al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump.
Ambos fueron escoltados fuera del recinto junto a otros asistentes, según registros difundidos desde el evento.
El incidente ocurrió en el hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba la gala anual que reúne a figuras de la política, la prensa y el espectáculo. Imágenes de la transmisión mostraron a varios invitados agachándose y resguardándose bajo sus mesas, en medio de momentos de confusión, indicaron medios como Fox y CNN.
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Hasta ahora, no se ha informado oficialmente qué provocó la evacuación ni si existen personas afectadas.
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