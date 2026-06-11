Cupón de Gas de $27 mil: quiénes podrán usar primero el beneficio y desde cuándo

A pocos días de que comience el uso del Cupón de Gas Licuado, miles de familias ya se preparan para acceder al beneficio extraordinario de $27.000 destinado a apoyar la compra de cilindros de gas de 15 kilos durante la temporada invernal.

La ayuda, que se entrega por única vez, está dirigida a personas pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y será habilitada de manera gradual, según la fecha en que cada beneficiario activó el cupón.

¿Quiénes podrán usar primero el cupón?

El primer grupo en acceder al beneficio será el de quienes realizaron la activación digital entre el 18 y el 29 de mayo. En estos casos, el descuento podrá utilizarse desde el próximo 17 de junio.

El calendario continúa de la siguiente manera:

Activación entre el 30 de mayo y el 12 de junio : uso disponible desde el 2 de julio.

: uso disponible desde el 2 de julio. Activación entre el 13 y el 30 de junio: uso disponible desde el 21 de julio.

Las autoridades recordaron que todos los cupones tendrán vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026, fecha en la que cualquier saldo no utilizado expirará de forma definitiva.

Cómo utilizar el beneficio

Una vez habilitado, el cupón podrá utilizarse a través de los canales de BancoEstado. Los beneficiarios podrán presentar el código digital desde la App BancoEstado o Rutpay, o bien mostrar el comprobante físico en cualquier CajaVecina.

El descuento será válido tanto para compras presenciales como para pedidos a domicilio realizados en distribuidores adheridos al programa.