La intención es buena, el diseño “inviable”: el duro diagnóstico de la Corte Suprema al proyecto contra las falsas denuncias

El proyecto de ley que busca sancionar las acusaciones y querellas falsas recibió un contundente análisis técnico por parte de la Corte Suprema. El máximo tribunal analizó la propuesta legislativa impulsada por las senadoras Vanessa Kaiser, Paulina Balladares y María José Gatica, junto a los senadores Manuel José Ossandón y Enrique Van Rysselberghe.

El máximo tribunal del país concluye que, si bien el objetivo de fondo es loable y necesario, el diseño procesal escogido presenta vacíos, inconsistencias graves y resulta incompatible con el sistema judicial chileno.

Lo positivo: Frenar el daño familiar y proteger la inocencia

En la primera parte de su informe, la Corte Suprema destaca y valida las motivaciones que impulsan esta ley. El tribunal reconoce como un problema real el uso “meramente instrumental” de denuncias en conflictos familiares judicializados, tales como juicios por el cuidado personal o pensiones alimenticias, donde las acusaciones se usan para obtener ventajas procesales.

En este sentido, se valora positivamente que el proyecto intente proteger el “interés superior del niño, niña o adolescente”, evitando que imputaciones malintencionadas dañen el vínculo filial al privar injustificadamente a un padre o madre del contacto con sus hijos. Asimismo, el máximo tribunal rescata la urgencia de crear mecanismos para reparar la honra de las personas absueltas y frenar el daño irreversible de medidas cautelares injustas, como el arraigo, la prisión preventiva o la estigmatización social provocada por engaños al sistema.

Las profundas deficiencias estructurales

A pesar de coincidir con el fondo de la iniciativa, la Corte Suprema destrozó el diseño técnico y legal del proyecto, advirtiendo que, tal como está redactado, es inaplicable. Las principales críticas radican en los siguientes puntos: