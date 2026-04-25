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VIDEO. Cámaras captaron momento exacto de la emergencia: falla en juego mecánico provoca accidente en feria de Sevilla

El incidente ocurrió en la atracción “Steel Max”, en plena zona de alta afluencia del recinto.

Nelson Quiroz

captura - Emergencias Sevilla

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Un accidente registrado en una de las atracciones mecánicas de la Feria de Abril de Sevilla dejó cuatro personas con lesiones leves y obligó a activar un amplio operativo de emergencia en pleno recinto ferial.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:20 horas en el juego llamado “Steel Max”, ubicada en una de las zonas con mayor afluencia de público durante la celebración tradicional española.

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GETTY IMAGES / Europa Press News

Según los primeros antecedentes, una falla mecánica, presuntamente la rotura de uno de los cables del sistema, provocó que la cabina donde iban dos menores perdiera estabilidad y sufriera un impacto durante su funcionamiento.

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Los dos ocupantes de la atracción resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro de salud para una evaluación más completa, mientras que otras dos personas que se encontraban en las cercanías también recibieron atención médica tras verse afectadas por el incidente.

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Bomberos procedieron a rescatar a los ocupantes y a asegurar la estructura, mientras que la zona fue acordonada de manera preventiva. En paralelo, personal de Protección Civil y Policía Local coordinó el operativo y revisó la documentación técnica de la instalación.

Tras lo ocurrido, la atracción fue clausurada de forma inmediata mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las causas exactas del fallo. La Policía Nacional quedó a cargo de las diligencias.

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