Un accidente registrado en una de las atracciones mecánicas de la Feria de Abril de Sevilla dejó cuatro personas con lesiones leves y obligó a activar un amplio operativo de emergencia en pleno recinto ferial.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:20 horas en el juego llamado “Steel Max”, ubicada en una de las zonas con mayor afluencia de público durante la celebración tradicional española.

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Según los primeros antecedentes, una falla mecánica, presuntamente la rotura de uno de los cables del sistema, provocó que la cabina donde iban dos menores perdiera estabilidad y sufriera un impacto durante su funcionamiento.

Los dos ocupantes de la atracción resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro de salud para una evaluación más completa, mientras que otras dos personas que se encontraban en las cercanías también recibieron atención médica tras verse afectadas por el incidente.

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Bomberos procedieron a rescatar a los ocupantes y a asegurar la estructura, mientras que la zona fue acordonada de manera preventiva. En paralelo, personal de Protección Civil y Policía Local coordinó el operativo y revisó la documentación técnica de la instalación.

🔴Bomberos precinta la atracción Steel Max tras un accidente ocurrido durante su funcionamiento en la Calle del Infierno, a las 20:20 h.

Cuatro personas han resultado lesionadas de carácter leve, siendo atendidas in situ y posteriormente trasladadas dos de ellas (las que viajaban… pic.twitter.com/zXl7mv0JEt — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) April 24, 2026

Tras lo ocurrido, la atracción fue clausurada de forma inmediata mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las causas exactas del fallo. La Policía Nacional quedó a cargo de las diligencias.