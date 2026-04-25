“Una mentira tras otra”: Hacienda advierte “año difícil por fake news” y enfrenta críticas por posible ajuste fiscal

En medio de la polémica por los oficios del Ministerio de Hacienda que proponen revisar y eventualmente recortar programas públicos, el subsecretario de la cartera, Juan Pablo Rodríguez, salió al paso de las críticas y defendió el proceso, advirtiendo que el Gobierno enfrentará “un año difícil” marcado por la desinformación.

Durante una actividad encabezada por el Presidente José Antonio Kast en la región del Biobío, la autoridad explicó que los documentos difundidos corresponden a una etapa preliminar del ciclo presupuestario y no a decisiones definitivas.

“Lo que se ocurrió fue el conocimiento de una circular, que no es ninguna decisión, es una circular muy normal que se da todos los años, en todos los ciclos presupuestarios, en esta misma fecha, en donde la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos hacen un análisis muy técnico y dicen: ‘miren, ven todos los programas sociales del Gobierno, esto hay que mejorarlo, hay que eficientar acá, esto se puede rediseñar, y es como el puntavía inicial para iniciar una conversación”.afirmó.

“Una mentira tras otra”

En esa línea, el subsecretario rechazó las interpretaciones que apuntan a recortes inmediatos en áreas sensibles, como la alimentación escolar.

“Lo que apareció en redes sociales es una mentira tras otra. Como dijo el Presidente, en ningún caso se van a cortar los alimentos de nuestros niños”, aseguró, intentando transmitir tranquilidad frente a la preocupación generada.

“Lo que estamos haciendo es cuidar la plata de ustedes, que esa plata se utilice bien (...) que no se pierda la plata en el camino y que gastemos la plata que no es de nosotros, no es del Presidente, no es del Gobierno, es de ustedes. Comprendemos lo difícil de la decisión, pero estamos trabajando para cuidar cada pesito", añadió.

Finalmente, el subsecretario Rodríguez hizo un llamado a informarse por canales oficiales y anticipó un clima de alta tensión comunicacional.

“Quiero transmitir mucha tranquilidad y también yo entiendo que acá hay un diálogo ciudadano, que hay personas de distintos sectores políticos, pero nos enfrentamos a un año que es el inicio de un Gobierno, que es un año difícil, y que uno tiene que hacer frente también a las mentiras y a las fake news, que van a estar a la vuelta de la esquina todos los días, y por lo tanto yo los invito a buscar, cuando se pueda, información oficial", cerró.