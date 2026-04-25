Debate legal por Ley de Seguridad del Estado en caso Lincolao: apuntan a falta de atribuciones de ministra Steinert

La decisión del Gobierno de invocar la Ley de Seguridad del Estado en el caso de la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, abrió un nuevo flanco de controversia político y jurídico.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por la ministra Trinidad Steinert, tras la formalización de tres estudiantes de la Universidad Austral en Valdivia, recogió La Tercera.

La acción, que amplía la querella ya presentada, fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Valdivia, lo que en el Ejecutivo interpretan como un respaldo a su proceder. Sin embargo, la determinación generó inmediatas críticas desde parlamentarios, donde se cuestiona la legalidad de la invocación.

En concreto, a través de su cuenta en X, el senador DC Iván Flores advirtió que la ministra Steinert no cuenta con las facultades para aplicar esta normativa.

“Quiero decirle a la ministra que no tiene facultades. Hay norma expresa de que esta atribución está radicada en el Ministerio del Interior, sea a través del ministro o de los delegados presidenciales”, afirmó.

El senador reforzó su postura señalando que la Ley de Seguridad del Estado no puede ser invocada por cualquier cartera. “La ley no le da facultades para aquello. Es bueno que lo sepa para que no se siga equivocando”, sostuvo, apuntando directamente a Steinert.

El ministerio de Seguridad ha decidido invocar la Ley de Seguridad del Estado contra los tres estudiantes imputados en el caso Lincolao. Quiero decirle a la ministra Steinert que la ley no le da facultades para aquello. Es bueno que lo sepa para que no se siga equivocando.… pic.twitter.com/3COqCSKXyz — Iván Flores García (@ifloressenador) April 25, 2026

El debate se centra en la interpretación de la normativa vigente. La facultad de presentar querellas bajo esta ley sigue siendo exclusiva del Ministerio del Interior, incluso tras la creación del Ministerio de Seguridad. Esto, pese a que dicha cartera sí tiene atribuciones para perseguir delitos que alteren el orden público.

En esa línea, el exsubsecretario de Seguridad Pública Rafael Collado también abordó esta situación y expuso que “el artículo 3 letra a) del DFL 7912, modificado por la ley 21.730 que crea el Ministerio de Seguridad Pública otorga titularidad exclusiva al Ministerio del Interior para presentar querellas por la Ley de Seguridad del Estado".

El artículo 3 letra a) del DFL 7912, modificado por la ley 21.730 que crea el Ministerio de Seguridad Pública otorga titularidad exclusiva al Ministerio del Interior para presentar querellas por la Ley de Seguridad del Estado. https://t.co/5NLOpRm8K1 — Rafael Collado (@RafaCollado16) April 25, 2026

Desde el Gobierno, en tanto, y según lo planteado por el citado medio, defienden su decisión argumentando que la acción se ajusta a derecho y que el contexto de los hechos, que involucran alteraciones graves al orden público, justificaría su intervención.