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Evelyn Matthei reacciona a propuesta de recortes del Gobierno en alimentación escolar: “Con eso no se juega”

La exalcaldesa apuntó a la posible eliminación de la alimentación escolar y encendió el debate político.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

El oficio del Ministerio de Hacienda que fija los lineamientos para el Presupuesto 2027 sigue generando repercusiones en el mundo político.

El documento, elaborado bajo un escenario de “estrechez fiscal”, propone evaluar la continuidad de programas estatales y priorizar aquellos considerados esenciales, abriendo la puerta a la eliminación o ajuste de iniciativas en áreas sensibles como Educación, Salud y Seguridad.

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Agencia UNO / Oscar Guerra

En el caso del Ministerio de Educación, la propuesta contempla descontinuar al menos 15 programas, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar, el Plan Nacional de Lectura y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, además de aplicar recortes de hasta un 15% en otras líneas.

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En Salud y Seguridad, en tanto, también se sugieren cierres de programas vinculados a atención primaria, prevención y combate del delito, lo que ha encendido un amplio debate político por sus eventuales impactos sociales.

“Ministro, instruya a su equipo...”

Las reacciones no se han limitado a la oposición. Desde Chile Vamos, la exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial, Evelyn Matthei, manifestó su preocupación por una de las medidas más sensibles: la eventual eliminación del programa de alimentación escolar.

A través de sus redes sociales, la exjefa comunal emplazó directamente al Ejecutivo: “En los anexos, la Dipres propone como “recomendación” descontinuar el programa de alimentación. Ministro, instruya a su equipo porque nos pone a todos nerviosos".

“Para muchos niños y niñas, esta es la única comida del día. Con eso no se juega”, sumó la expostulante a La Moneda.

Sus dichos reflejan la inquietud transversal que ha generado el alcance de los recortes en la oposición, particularmente en iniciativas que impactan directamente a población vulnerable.

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