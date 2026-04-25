Jara y primer mes de gobierno del Presidente Kast: “Deben pensar en la gente, no en sus intereses y en su nostalgia por la dictadura”

La exministra del Trabajo y excandidata presidencial Jeannette Jara lanzó duras críticas al gobierno del Presidente José Antonio Kast, cuestionando su gestión en el inicio del mandato y acusando falta de medidas concretas frente a problemas económicos y sociales.

En el marco de su participación en el aniversario del Partido Socialista, la militante del PC abordó la implementación gradual de la reducción de la jornada laboral, destacando que desde este 26 de abril comienza a regir una semana de 42 horas como parte del camino hacia las 40 horas.

25 DE ABRIL DE 2026 /SANTIAGO El ex presidente Gabriel Boric junto a Jeannette Jara y el gobernador Claudio Orrego en el acto de aniversario por los 93 años del Partido Socialista. FOTO: LUCAS AGUAYO/ AGENCIA UNO / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

Sin embargo, su foco principal estuvo en la evaluación del actual Ejecutivo. A su juicio, la administración del Presidente Kast ha privilegiado “los simbolismos” por sobre acciones efectivas.

“Es muy complejo cuando un gobierno promete tantas cosas que genera una expectativa importante en la ciudadanía y esa expectativa no se cumple (...) por ejemplo, empezar a cavar una zanja, que ya va en zanjita, porque la verdad no se ha avanzado, como la gran solución para detener los fenómenos migratorios y la delincuencia", indicó la extitular del Trabajo.

“No se han tomado medidas efectivas más que retirar avances del gobierno anterior”, agregó.

Jara también apuntó a la falta de intervención en el alza de los combustibles, advirtiendo que esto impactará directamente en el costo de la vida, incluyendo alimentos, transporte y dividendos.

“Cuando un gobierno no está pensando en los intereses de la ciudadanía, sino que de cierto sector económico, como el sector más rico del país, eso se nota”, sumó.

En materia social, cuestionó eventuales ajustes a la Pensión Garantizada Universal (PGU), calificando como “irresponsables” las señales de revisión presupuestaria. Según sostuvo, una eventual reducción del beneficio afectaría directamente a los sectores más vulnerables, que dependen de este ingreso para llegar a fin de mes.

Asimismo, criticó la conducción económica del Ejecutivo y los oficios emitidos por el Ministerio de Hacienda, acusando contradicciones y falta de claridad.