Cómo saber si es real o fue creada por IA: las claves para detectar imágenes falsas que circulan en internet / Predrag Popovski

Las imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) están inundando las redes sociales y, en muchos casos, son tan realistas que logran engañar a miles de usuarios.

Fotografías falsas de accidentes, protestas, desastres naturales o figuras públicas se viralizan a gran velocidad, alimentando la desinformación y generando preocupación entre expertos y autoridades.

Según datos citados por el Carnegie Endowment for International Peace, desde 2022 se han generado más de 15 mil millones de imágenes mediante IA, mientras que actualmente se crean decenas de millones cada día.

Ante este escenario, en Chile incluso se discute un proyecto de ley que busca establecer límites al uso de rostros, imagen y voz en sistemas de Inteligencia Artificial.

Cómo identificar una imagen creada con IA

Tomás Vera, experto en IA y director de Zenta Group, explicó que detectar imágenes falsas se ha vuelto cada vez más complejo debido a los avances tecnológicos de los últimos años.

“Antes era mucho más fácil reconocer una imagen creada con IA porque tenía errores evidentes. Hoy el nivel de realismo puede engañar fácilmente a cualquier persona”, señaló.

Entre las principales señales de alerta, los especialistas destacan:

1. Manos y dedos extraños: dedos deformes, fusionados o en posiciones poco naturales siguen siendo uno de los errores más frecuentes.

2. Rostros demasiado perfectos: piel excesivamente lisa, simetrías poco naturales o expresiones artificiales pueden indicar que la imagen fue generada digitalmente.

3. Fondos incoherentes: textos ilegibles, objetos deformados, personas repetidas o elementos fuera de contexto suelen aparecer en imágenes creadas por IA.

4. Sombras y reflejos incorrectos: luces que provienen de distintas direcciones o reflejos imposibles son señales habituales de manipulación.

5. Falta de fuentes confiables: si una imagen solo circula en cuentas anónimas o cadenas de redes sociales y no aparece respaldada por medios de comunicación o registros verificables, conviene desconfiar.