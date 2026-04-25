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Cyberday 2026 en Chile: esta sería la fecha en que se realizará el evento de ventas online

Una de las marcas participantes reveló los tres días en que se llevará a cabo el evento. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Cyberday 2026 en Chile: esta sería la fecha en que se realizará el evento de ventas online

Uno de los eventos de comercio electrónico preferidos de los chilenos está a la vuelta de la esquina: el Cyberday 2026.

El evento online el año pasado reunió más de 700 marcas, de distintas áreas, las cuales suelen presentar año tras año ofertas atractivas con descuentos únicos durante tres días consecutivos.

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La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) es la encargada de organizarlo año tras año y suele despertar gran interés por parte de las personas.

¿En qué fecha será el Cyberday 2026?

Si bien por parte de la organización del evento aún no han entregado una fecha oficial en que se realizará el evento de ventas online, una marca filtró las fechas en que ese se realizaría.

Se trata de Cannon Home, marca dedicada al rubro de ropa de cama y colchones, la cual publicó en su sitio web que este año el Cyberday se realizará entre el lunes 1 de junio y el miércoles 3 de junio.

“Como en otros años, el próximo Cyberay 2026 Chile traerá increíbles ofertas e lo mejor de ropa de cama, dormitorio, muebles y más. Si tu duda es cuándo es el Cyberday, la fecha de próximo Cyberday 2026 es desde el lunes 1 hasta el miércoles 3 de junio”, detallaron.

En esa misma línea, la empresa señala que “la fecha del próximo Cyber day Chile 2026 es desde el lunes 1 al miércoles 3 de junio. Durante estos días de Cyber days se llevará a cabo el evento de ofertas online más grande del año y, obviamente, tendremos los precios que buscas para renovar tu hogar con nuestro Cyber Cannon“.

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